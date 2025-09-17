SMS DE ARACAJU BUSCA RECURSOS EM BRASÍLIA PARA REDUZIR FILAS DE EXAMES E AMPLIAR ACESSO À CONSULTA ESPECIALIZADA

Garantir que a população tenha acesso rápido a consultas, exames e procedimentos especializados é prioridade da gestão municipal de Aracaju. Para acelerar esse processo, a secretária municipal da Saúde, Débora Leite, esteve em Brasília em audiência com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, onde reforçou o pedido de aporte financeiro previsto na Portaria GM/MS nº 6.916, de 6 de maio de 2025.

O recurso será destinado ao custeio da Atenção Especializada, com impacto direto na redução de filas que se acumulam há mais de dois anos. Débora Leite estava acompanhada do deputado federal, João Daniel (PT).

Na reunião, a secretária destacou os avanços obtidos pela Prefeitura de Aracaju no enfrentamento das longas filas da saúde. No Centro de Especialidades Médicas de Aracaju (Cemar), por exemplo, os mutirões reduziram em até 188 dias o tempo de espera para exames de eletrocardiograma (ECG), caindo de mais de 6 mil para pouco mais de 1,5 mil usuários na fila em apenas três meses. Houve também importantes reduções no tempo de espera para ultrassonografias, cardiologia, endocrinologia e psicologia, permitindo que mais pessoas tenham acesso ao cuidado de forma rápida e resolutiva.

Projetos como o SIM Mulher e o Novo Olhar também foram apresentados como exemplos de inovação no atendimento. O primeiro garante exames fundamentais para a saúde feminina, atendendo até 120 mulheres por dia e desafogando a fila de regulação. Já o segundo devolve qualidade de vida a milhares de pessoas por meio de consultas, exames e procedimentos oftalmológicos, incluindo cirurgias de glaucoma e transplantes de córnea, em parceria com clínicas credenciadas e o Cemar.

Apesar dos resultados, a demanda segue elevada e exige maior apoio financeiro. “Nosso objetivo é assegurar que cada usuário tenha acesso aos serviços de que necessita, com qualidade e em tempo oportuno. Para isso, precisamos de um esforço conjunto, especialmente neste momento em que os mutirões se tornam fundamentais para diminuir as filas”, reforçou Débora Leite.

O diálogo com o Ministério da Saúde tem sido constante e já resultou em conquistas importantes, como a retomada de recursos para a construção de três Unidades de Saúde da Família (USFs) e a inclusão de mais uma unidade pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2). Agora, a expectativa é que a nova solicitação fortaleça ainda mais a capacidade do município em ofertar um sistema de saúde eficiente, equitativo e responsável, assegurando qualidade de atendimento e bem-estar à população aracajuana.

Foto ascom AAN