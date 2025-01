A Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju (SMS), divulgou uma nota na manhã desta quinta-feira (30), informando que na quarta (29), foram analisadas as propostas comerciais do processo de contratação emergencial da empresa que será responsável pela gestão do Hospital Nestor Piva.

A nota diz ainda que a finalização se dará no dia de hoje (30), sendo que a SMS coordenará todo o processo de transição para garantir que não haja prejuízo no atendimento da população.