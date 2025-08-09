SMS PROMOVE “SEMANA SAÚDE DELES” LEVANDO SERVIÇOS DE PREVENÇÃO AO SHOPPING RIOMAR, EM ARACAJU

Cuidar da saúde também é coisa de homem. Entre os dias 11 e 15 de agosto, das 10h às 16h, a população masculina de Aracaju terá acesso gratuito a serviços de prevenção e promoção à saúde no Shopping RioMar, durante a Semana Saúde Deles.

A iniciativa da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) é voltada a todos os homens — pais ou não — que desejam colocar em dia seus cuidados com a saúde.

Durante a ação, serão ofertados serviços como vacinação contra influenza, testes rápidos para HIV, sífilis, hepatites B e C, além de verificação de pressão arterial e glicemia. Tudo de forma prática, gratuita e em um espaço de fácil acesso. A proposta nasceu da necessidade de incentivar os homens a romperem barreiras culturais e comportamentais que, muitas vezes, os afastam do cuidado preventivo.

“Ainda existe a ideia de que o homem deve ser forte e não demonstrar vulnerabilidade, o que pode atrasar a busca por ajuda e agravar doenças. O objetivo é alcançar e sensibilizar esse público masculino para que busque os nossos serviços e assim serem acompanhados nas unidades básicas para garantir assistência, qualidade a essa população que tem dificuldade de buscar o atendimento”, explica Marília Cavalcanti, coordenadora da linha de cuidado Saúde do Homem e do Idoso da SMS.

A Secretaria Municipal da Saúde, mantém um trabalho contínuo para ampliar o acesso dos homens aos serviços de prevenção e diagnóstico precoce. A Semana Saúde Deles integra as ações voltadas para esse público, levando atendimentos gratuitos a um local de grande circulação e fácil acesso. A iniciativa reforça a importância da prevenção como forma de reduzir o adoecimento e evitar complicações, garantindo mais qualidade de vida e bem-estar para a população masculina da capital.

Foto SMS