SMS REGULARIZA ESTOQUE DE FRALDAS GERIÁTRICAS: MAIS DE 152 MIL PACOTES JÁ ESTÃO EM DISTRIBUIÇÃO EM ARACAJU

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) deu um passo incisivo para garantir o abastecimento de fraldas geriátricas na rede de saúde. Nesta segunda-feira, 10, uma grande remessa com mais de 152 mil pacotes de fraldas nos tamanhos M, G e XG começou a ser distribuída para todas as Unidades de Saúde da Família (USFs) de Aracaju.

O estoque garantirá o atendimento da demanda pelos próximos 90 dias. Uma nova remessa já está prevista para a próxima semana para assegurar a continuidade do serviço sem risco de desabastecimento.

Para agilizar o processo, a SMS montou uma força-tarefa em parceria com a Secretaria Municipal da Educação (SEMED), que disponibilizou caminhões para o transporte dos insumos. “Todos os postos de saúde foram organizados em rotas de entrega. Estamos com três caminhões em operação para garantir que as fraldas cheguem às unidades ainda hoje”, destacou Alyne Almeida, diretora administrativa da SMS.

As fraldas são destinadas a pacientes acamados ou com mobilidade reduzida, inscritos no cadastro ativo da rede de saúde municipal. A partir desta terça-feira, 11, os usuários cadastrados já podem procurar suas unidades de referência para realizar a retirada. “Nosso objetivo é garantir que ninguém fique sem o produto. O esforço das equipes mostra o compromisso da gestão em atender quem mais precisa”, afirmou Cristiane Trindade, coordenadora da Rede de Assistência Farmacêutica e Insumos (REAFI/SMS).

Canais de Atendimento

Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato com a SMS pelos telefones (79) 3711-5014 ou (79) 98137-7824 (WhatsApp), de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 16h.

Texto e foto Ascom/SMS