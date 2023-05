Taça Cidade Aracaju de Futsal 2023: 18 equipes abrem 1ª rodada de disputas da competição na capital

Neste sábado (06), o Estação Cidadania – Esporte Radialista Carlos Magno, localizada no bairro Bugio, zona Oeste de Aracaju, recebeu 18 equipes para as disputas da primeira rodada da Taça Cidade de Aracaju de Futsal 2023, que é realizada pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte (Sejesp).

Esta edição da competição conta com a participação de 113 equipes, no masculino e no feminino, divididas em dois grupos: verde, que são as equipes de escolinhas de futsal que não disputaram competições da Federação Sergipana de Futsal (FSFS) e têm foco no trabalho social através do esporte; e amarelo, que são aquelas equipes que participaram de competições da FSFS. Essa nova estratégia visa tornar a competição mais igualitária e justa, de maneira que serão premiadas as equipes vencedoras de cada categoria dos dois grupos.

A abertura da competição aconteceu com a partida entre a equipe do Real Porto e a equipe da casa, Estação Cidadania, na categoria sub 14 masculino do grupo verde. Na ocasião, o Real Porto saiu com a vitória por 5 a 3.

O secretário da Juventude e do Esporte, Sérgio Thiessen, falou sobre a alegria de mais uma edição da Taça estar sendo realizada, que neste ano bateu recorde de participantes. “Estamos felizes com a abertura da Taça, que em uma jornada de cerca de três meses receberá esses jovens, esse público apaixonado pelo futsal, e que será um período em que celebraremos muito o esporte e toda a sua capacidade transformadora de realidades sociais”, ressaltou o gestor.

Na oportunidade, o técnico da equipe Esporte Clube São José – Maruim, Isaías Silva, abordou que, com a realização da competição, o que mais importa “é tirar essa garotada de ser excluído da sociedade. Quanto mais eventos esportivos, é melhor para esses cidadãos, que precisam de uma valorização e um incentivo nessa área”, afirmou o técnico.

Na arquibancada do espaço poliesportivo, espectadores prestigiavam os atletas a cada partida. Entre os presentes, estava a professora Erineide Brito, mãe do aluno da Estação Cidadania, Caio Rubens. Ela aproveitou para ressaltar como essa competição contribuirá para o crescimento social das crianças participantes.

“Primeiramente, quero agradecer à Prefeitura de Aracaju por estar com esse órgão [Sejesp], promovendo vários esportes. Até porque, muitos pais não têm condições de pagarem uma escolinha e, aqui, eles estão tendo essa oportunidade. E isso é bom para eles, porque estimula o desenvolvimento e a competitividade”, pontua a professora.

Na manhã deste domingo, 7, a partir das 8h, acontecerão as últimas partidas da primeira rodada. Já os jogos das próximas rodadas serão divulgados no Instagram da Sejesp (@sejesp).

Foto: Ascom/Sejesp