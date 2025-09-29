TAMO JUNTO ARACAJU 2ª EDIÇÃO TRAZ AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS E MAIS DE 1.900 ATENDIMENTOS NO BAIRRO INDUSTRIAL

Informe publicitário

A oferta descentralizada de serviços públicos da Prefeitura de Aracaju, por meio do projeto ‘Tamo Junto Aracaju’, garantiu 1.906 atendimentos à comunidade do bairro Industrial e adjacências no dia 20 de setembro, na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Dom José Vicente Távora.

Em relação à primeira edição, quando foram contabilizados 784 atendimentos, houve aumento de 143%, demonstrando a consolidação da iniciativa como uma ferramenta que aproxima a gestão da população para garantir o exercício da cidadania.

Também foi ampliado o número de ações promovidas pelas secretarias e órgãos da administração municipal que participaram do evento. Por meio da Secretaria Municipal de Governo (Segov), foram ofertados mais de 100 serviços. Na primeira edição, mais de 70 serviços foram garantidos.

Só na área da saúde, foram realizados 1.108 atendimentos, como consultas, exames, vacinação e serviços de odontologia.

Por meio da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), foram emitidas 150 carteiras de identidade. Já por meio da atuação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema), também foram doadas 200 mudas de plantas e microchipados 33 animais domésticos.

Além desses serviços, foram oferecidas orientações sociais, atividades esportivas e culturais e iniciativas voltadas ao empreendedorismo e à empregabilidade.

Uma das pessoas que aproveitou a iniciativa no bairro Industrial foi Sônia Passos, que buscou atendimento odontológico para o filho João Miguel. “Gostei do atendimento da dentista, e vim procurando atendimento também para um clinico e para um pediatra. Tive orientações sobre a forma da escovação e para procurar atendimento porque ele está com um probleminha em um dente, e tiramos o raio-x”, disse ela.

A Secretaria Municipal da Família e Assistência Social também foi uma das mais procuradas. Foram 63 atendimentos, dentre eles 25 auxílio moradia, 9 cadastro do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e 21 Cadastro Único (CadÚnico).

Para Maria Souto, moradora da região do bairro Industrial, a iniciativa foi uma oportunidade de resolver pendências. “É muito importante para comunidade. Traz tudo para pertinho de onde a gente mora, eu estou muito satisfeita”, apontou.

Já o mestre de taekwondo Geandson Viana participou desta edição na outra ponta: trazendo à população informações sobre as modalidades oferecidas pelo Centro de Treinamento da Guarda Municipal de Aracaju, como as artes marciais e os clubes de xadrez e corrida.

Para ele, o Tamo Junto é uma oportunidade para que a população tome conhecimento sobre direitos e a diversidade de serviços aos quais pode ter acesso por meio dos equipamentos públicos da gestão municipal. “É um projeto que veio para agregar esses valores que a gente precisa, com a proximidade da população. Então fazer parte desse projeto é trazer essa luz para todos que procuram essas modalidades e procuram esses projetos que a Prefeitura vem fazendo com grande excelência”, afirmou.