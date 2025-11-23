TAMO JUNTO ARACAJU: SAÚDE REALIZA MAIS DE 1.300 ATENDIMENTOS AO OLARIA NA QUARTA EDIÇÃO DO PROJETO

A quarta edição do Tamo Junto Aracaju garantiu, neste sábado, 22, o acesso ampliado da população do bairro Olaria e região a serviços essenciais de saúde. Das 8h às 13h, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) esteve presente na Escola Municipal Oviêdo Teixeira, oferecendo consultas, exames, orientações e ações preventivas. Ao todo, foram realizados 1.348 atendimentos, que refletem o compromisso da gestão em aproximar os serviços do cotidiano das pessoas.

Com foco no cuidado integral e acesso à especialistas, a SMS disponibilizou consultas com clínico geral adulto e infantil, dermatologista, endocrinologista, cardiologista e oftalmologista. A população também contou com exames como ultrassonografia, eletrocardiograma (ECG), testes rápidos, citopatológico, avaliação odontológica e aferição de sinais vitais. O público ainda pôde atualizar o cartão de vacinação humano e pet, receber orientações sobre marcação de consultas e utilizar a Ouvidoria Itinerante para registrar demandas.

Para a secretária municipal da Saúde, Débora Leite, o resultado demonstra a consolidação do programa. “É uma alegria participar de um projeto que já é um sucesso. A população demonstrou acolhimento e satisfação, e nós ficamos felizes em ofertar mais serviços e agendar atendimentos especializados para quem mais precisa”, afirmou.

A experiência positiva do público reforçou o impacto das ações. Glécia Trancoso, moradora do Bugio, conseguiu realizar a ultrassonografia mamária em tempo oportuno. “Tenho histórico de câncer na família e já tinha aparecido um nódulo na outra ultrassom. Fiz o pedido no dia 28 de outubro e, em menos de dois meses, já consegui fazer o exame. Fiquei mais tranquila”, contou.

A consulta com o dermatologista foi essencial para Samuel Gama, que está afastado do trabalho por questões de saúde. “Consegui entender o que está deixando minha pele inflamada. O médico passou exames, vou fazer uma biópsia e segunda-feira já vou ao Cemar para iniciar o tratamento. Saio mais aliviado, porque também consigo minha medicação no posto”, relatou.

Moradora que já participou do Projeto Novo Olhar, Maria Lúcia de Andrade buscou atendimento clínico e foi encaminhada novamente ao projeto. “Sinto uma sensação arenosa em um dos olhos. Passei pelo clínico geral e já marquei atendimento no Novo Olhar. Em duas semanas vou saber por que meu olho não melhora nem com colírio”, disse.

Para famílias com crianças, a proximidade do atendimento foi um diferencial. Tatiana Santana, mãe atípica, destacou o acolhimento. “Fui super bem atendida. É muito melhor do que precisar ir ao posto e depois se deslocar para o especialista. Aqui ficou perto de casa e pude trazer minha filha”, explicou.

A diversificação dos serviços também beneficiou Deysiele de Oliveira, que buscava cuidados dermatológicos e endocrinológicos. “Vou retirar meus sinais, consegui consulta com endocrinologista e vou marcar oftalmologista para minha família. Meu filho e meu marido também precisam. É um privilégio ter esse atendimento, porque, na rede, a gente espera mais, e aqui consegui resolver”, opinou.

Na área odontológica, Mariane Cruz recebeu orientação e encaminhamento. “Fui atendida rapidamente, gostei muito. Estou com dor de dente e já tenho o encaminhamento para tratar no posto segunda-feira. Ainda recebi um kit e aprendi o jeito certo de escovar”, relatou.

Sobre o Tamo Junto Aracaju

Criado pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal de Governo (Segov), o projeto tem o objetivo de aproximar os serviços públicos da população, descentralizando atendimentos e fortalecendo o vínculo entre gestão e comunidade. Realizado mensalmente, o Tamo Junto reúne diversas secretarias e órgãos municipais, como Saúde (SMS), da Família e da Assistência Social (Semfas), Educação (Semed), Meio Ambiente (Sema), Esporte e Juventude (Sejesp), Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), entre outros, visando oferecer ações de saúde, cidadania, cultura, esporte, empregabilidade e bem-estar. A iniciativa busca promover inclusão social e garantir o acesso da população aos direitos e serviços da Prefeitura de forma prática e eficiente.

Foto: Eriky Batalha/ Ascom SMS