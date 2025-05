TERCEIRO LIRAA DO ANO IDENTIFICA 6 MUNICÍPIOS SERGIPANOS COM ALTO ÍNDICE DE INFESTAÇÃO DO AEDES AEGYPTI

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou, nesta segunda-feira (26), o terceiro Levantamento Rápido de Índice de Infestação do Aedes aegypti (LIRAa) de 2025, que identificou seis municípios sergipanos com alto índice de infestação. Outros 52 municípios apresentaram médio risco e 17 com baixo risco de infestação.

O estudo mede a presença do vetor nas localidades pesquisadas e que apresenta o índice satisfatório que vai de 0 a 0,9; o de média infestação de 1,0 a 3,9; e o de alto risco acima de 4,0. Os municípios de Pedra Mole (4,0); Nossa Senhora Aparecida (4,1); Nossa Senhora das Dores (5,4); Frei Paulo (6,7); Nossa Senhora da Glória (6,8) e Simão Dias (10,6) apresentaram alto risco de infestação do Aedes aegypti.

De acordo com a gerente de Endemias da SES, Sidney Sá, o mês de maio é propício para haver um aumento no índice de infestação do mosquito devido ao período de chuvas intercaladas com sol. “Salientamos a importância da continuidade das ações do controle vetorial, onde cada gestor municipal, junto com suas equipes de saúde, se atente para aqueles municípios com o alto índice confirmado pelo LIRAa, para que, juntos, possam desenvolver ações educativas, de prevenção e controle vetorial”, destaca.

Medidas preventivas

As medidas de prevenção são essenciais para o enfrentamento do mosquito transmissor de dengue, zika e chikungunya. O Aedes utiliza todo tipo de recipiente capaz de acumular água para depositar seus ovos. Por isso, é necessário que as pessoas se conscientizem para o combate eficaz contra o vetor, olhando os vasos de plantas com acúmulo de água, reservatórios e pneus.

Também é disponibilizado o carro fumacê como medida complementar ao enfrentamento do mosquito Aedes aegypti, em sua fase adulta. Apesar da circulação do carro fumacê, a população deve continuar adotando ações preventivas contra o mosquito.

Outra forma de prevenção é a vacina contra a dengue, que tem como público-alvo crianças de 10 a 14 anos de idade. Ela é aplicada nas Unidades Básicas de Saúde dos municípios de Aracaju, Laranjeiras, Divina Pastora, Riachuelo, Barra dos Coqueiros, Itaporanga d’Ajuda, São Cristóvão e Santa Rosa de Lima com base em critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde (MS). O imunizante é quadrivalente e protege contra os quatro principais sorotipos virais que estão circulando no país e tem como público-alvo crianças de 10 a 14 anos de idade.

Sintomas

Os infectados pelo mosquito podem apresentar febre, dor de cabeça e no corpo. Caso haja outros sintomas mais específicos, a pessoa deve procurar a UBS mais próxima de sua residência para uma avaliação médica. A população deve tomar cuidado com a automedicação, pois os anti-inflamatórios e os medicamentos que contêm ácido acetil salicílico são contraindicados em pessoas com dengue, pois podem aumentar o risco de sangramentos e complicações.

Foto: Ascom SES