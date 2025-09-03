TERCEIRO SIMPÓSIO SERGIPANO DE CÂNCER DE MAMA IRÁ ACONTECER NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO, EM ARACAJU

Pelo terceiro ano consecutivo, Aracaju receberá um dos mais completos eventos científicos da área de saúde e da pesquisa. O III Simpósio Sergipano de Câncer de Mama acontece nos dias 12 e 13 de setembro, no Vidam Hotel, na Orla de Atalaia, e reunirá renomados especialistas da mastologia, oncologia, radiologia de Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. O evento é uma organização da Sociedade Brasileira de Mastologia – Seccional Sergipe (SBM-SE) com apoio da Escola Brasileira de Mastologia.

O III Simpósio Sergipano de Câncer de Mama contará com a presença de pesquisadores e profissionais de saúde que discutirão avanços, desafios e inovações no combate a essa doença que afeta milhões de mulheres em todo o mundo. De acordo com a médica mastologista Aline Valadão, presidente da SBM-SE, a edição de 2025 destaca-se pelo compartilhamento de conhecimento, análises sobre avanços na prevenção e no tratamento, na conscientização pública, educação continuada, na modernização das técnicas e nos impactos positivos que podem causar na sociedade e na cura.

“Estaremos reunidos com profissionais de todo o Brasil para compartilhar descobertas recentes e avanços na pesquisa sobre o câncer de mama, incluindo novos tratamentos e tecnologias. Será um momento para avaliarmos o cenário atual em Sergipe e no Brasil, além de trocar experiências, discutir casos clínicos e práticas exitosas. Trataremos estratégias de prevenção e detecção precoce, reforçando a importância do rastreamento, além de discussões sobre tratamentos inovadores que podem oferecer mais qualidade para pacientes com câncer de mama”, pontua a presidente.

A programação inicia no dia 12 de setembro com o Curso Pré-Simpósio com atividade prática (hands-on), um workshop em centro cirúrgico com vagas limitadas, além de além de arena multidisciplinar concomitante à sala principal. Já no dia 13 de setembro, o Simpósio será aberto com a palestra “O Cenário Atual do Câncer de Mama em Sergipe em 2025″ e, ao longo do evento, os participantes assistirão a painéis sobre ‘Diálogo entre Patologia, Mastologia e Oncologia’, ‘Mesa Oncoplastia – Revisitando conceitos, refinando resultados: o estado da arte em mastologia’, ‘Inteligência Artificial: rastreamento do câncer de mama: cenário atual e perspectivas futuras”, ‘Diretrizes para rastreamento de câncer de mama em portadores de variantes patogênicas e provavelmente patogênicas’, entre outros temas.

O Simpósio é um evento essencial para todos os envolvidos no combate ao câncer de mama, contribuindo para melhorar a saúde e o bem-estar das pessoas que vivem a batalha da doença.

O III Simpósio Sergipano de Câncer de Mama tem a comissão organizadora os médicos Aline Valadão, presidente da SBM – SE, Thiers Deda Gonçalves, vice-presidente da SBM – SE, Thatiane Oliveira, presidente da Comissão Executiva, e Karina Ferreira, presidente da Comissão Científica. Todas as informações como palestrantes e programação científica completa estão disponíveis no site simposiocancermama-se.com.br.

Dados

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o Brasil deverá registrar cerca de 704 mil novos casos de câncer em 2025. O câncer de mama é um dos mais incidentes entre as mulheres. Dentre os fatores de risco estão tabagismo, consumo excessivo de álcool, sedentarismo, obesidade e alimentação deficiente. Como forma de prevenção, especialistas orientam que a adoção de hábitos saudáveis, como uma alimentação balanceada e atividade física regular, pode ajudar a reduzir o risco de desenvolver câncer de mama.

A detecção precoce do câncer de mama é fundamental para aumentar as chances de cura e reduzir a mortalidade. O INCA enfatiza a importância do rastreamento e do diagnóstico precoce para melhorar os resultados para os pacientes.

Por Acácia Merici – Assessoria de Imprensa – Sociedade Brasileira de Mastologia – Regional Sergipe