TIME DE SERGIPE ENCERRA JEB’S COM AS CONQUISTAS HISTÓRICAS E PROTAGONISMO NO WRESTLING NACIONAL

O terceiro e último bloco do Time Sergipe nos Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s) foi marcado por emoção, conquistas e histórias inspiradoras. Entre as delegações de todo o país, Sergipe impressionou com o wrestling, modalidade em que garantiu oito medalhas, o troféu de ouro por equipes femininas, e o 2º e 3º lugar gerais nas disputas por equipes feminina e masculina, respectivamente.

O grupo de dez atletas sergipanos esteve presente na competição com o apoio do Governo do Estado, através da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel). Eles mostraram que o resultado vai muito além das lutas travadas no tapete: cada combate foi também uma vitória pessoal.

“Esses meninos e meninas venceram dentro e fora das lutas. Estar longe dos pais, convivendo em grupo e representando o estado é uma experiência transformadora. Eles cresceram como atletas e como pessoas”, destacou Andréa Benevides, técnica da equipe sergipana.

“O resultado é histórico para Sergipe, e a repercussão foi tão grande que atletas de outras modalidades já demonstraram interesse em treinar wrestling”, completou o técnico Douglas Leite.

Além do wrestling, o talento sergipano também veio de outras modalidades. Na ginástica artística, o destaque foi João Pedro, um jovem que hoje vive intensamente sua paixão pelo esporte. Seu talento chamou atenção de todos pela leveza e dedicação, inspirando novos olhares para a modalidade em Sergipe.

O karatê e o xadrez também subiram ao pódio com troféus por equipes, reforçando a força coletiva do grupo. No xadrez, os quatro representantes sergipanos voltam para casa com medalhas no peito e muitas partidas inesquecíveis na memória.

No basquete masculino, a emoção tomou conta das quadras: jogos eletrizantes, disputas ponto a ponto e vitórias decididas no detalhe fizeram pais e torcedores vibrarem até o último segundo. Já o handebol sergipano mostrou garra e determinação, aproveitando todas as oportunidades e deixando sua marca entre os grandes da competição.

Os jovens retornam a Sergipe levando consigo o orgulho de representar o estado e o desejo de inspirar outros colegas a trilhar o mesmo caminho.

Durante a competição, muitos atletas também demonstraram interesse em participar do Programa Bolsa Atleta Sergipe, iniciativa do Governo de Sergipe que garante apoio financeiro e melhores condições de treino para talentos esportivos.

“Com o Bolsa Atleta, eu poderia treinar mais e competir com mais frequência. Essa experiência nos JEB’s me mostrou o quanto quero seguir no esporte”, contou Alice Gabrielly , atleta do wrestling e da escola estadual Anita Passos, do município de Pinhão.

Para a secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, o desempenho do Time Sergipe é reflexo de um trabalho consistente de base e da dedicação dos jovens atletas. “Esses resultados mostram o quanto o esporte transforma vidas. Sergipe está crescendo, formando talentos e inspirando novas gerações. Cada atleta que representou nosso estado é motivo de orgulho e esperança para o futuro do esporte sergipano”, afirmou.

Ao longo das três etapas de competição, o Time Sergipe somou mais de 30 medalhas e troféus conquistadas em diversas modalidades, consolidando um dos melhores desempenhos da história do estado nos Jogos Escolares Brasileiros. O resultado é fruto do comprometimento dos atletas, do trabalho das comissões técnicas e do apoio constante do Governo de Sergipe, por meio da Seel.

