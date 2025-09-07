TIME SERGIPE RECEBE UNIFORMES PARA JOGOS DA JUVENTUDE 2025; GOVERNO DO ESTADO INVESTE MAIS DE R$ 618 MIL

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), realizou neste sábado, 6, a entrega oficial dos uniformes do Time Sergipe, que disputará os Jogos da Juventude 2025. Para viabilizar a participação da delegação, o Estado investe R$ 618.922,31, sendo R$ 12 mil destinados à alimentação, R$ 123 mil à confecção dos uniformes e aproximadamente R$ 484 mil em passagens. Cada atleta recebeu um agasalho, uma calça, uma camisa de passeio, uma camisa de pódio e o uniforme de competição específico da sua modalidade.

Dos 11.230 estudantes-atletas que participaram da 41ª edição dos Jogos da Primavera, 164 foram selecionados para representar Sergipe na maior competição escolar do país. Os Jogos da Juventude 2025 acontecem em Brasília, de 10 a 25 de setembro, reunindo mais de 4.700 jovens de todo o Brasil em 20 modalidades esportivas. O embarque da delegação sergipana será no dia 9 de setembro.

A cada ano, o Governo de Sergipe busca inovar e fortalecer o esporte, criando programas, ações e investimentos que valorizam o Time Sergipe. O apoio é fundamental para que atletas e equipes avancem, com o patrocínio do Banese, maior apoiador do esporte sergipano. A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, destacou a importância do momento: “Estamos mais uma vez garantindo condições para que nossos jovens representem Sergipe numa das maiores competições estudantis do Brasil. Mais do que disputar medalhas, esta é uma oportunidade de aprendizado, convivência e crescimento pessoal para cada atleta”, afirmou.

O presidente do Banese, Marcos Queiroz, patrocinador que apoia a iniciativa anualmente, também ressaltou a relevância da parceria. “O Banese tem orgulho de caminhar junto com o esporte sergipano. Esses jovens atletas são protagonistas de histórias inspiradoras e representam a força e a determinação do nosso povo”, disse. Além disso, os veteranos têm a missão de orientar os novatos, reforçando o senso de pertencimento e união, enquanto as famílias são chamadas a compreender e apoiar a jornada esportiva de seus filhos, como destaca a secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas. “Estamos aqui porque acreditamos nos nossos atletas, e o governo entende a força transformadora do esporte como condutor de boas práticas e de experiências que formam cidadãos para além das quadras e campos”.

Durante o evento, atletas, pais e técnicos compartilharam a emoção da conquista. “É uma emoção muito grande poder vestir o uniforme de Sergipe e saber que vamos enfrentar os melhores do Brasil. Estamos treinando forte e queremos fazer bonito em Brasília”, declarou Maria Pamela, atleta do atletismo que pretende melhorar a sua classificação em 2025. “Ver meu filho chegar até aqui é um orgulho enorme. Sabemos o quanto ele se dedicou para conquistar essa vaga. Ele vai viajar pela primeira vez e eu nao escondo o meu nervoso, mas estamos muito felizes e só temos a agradecer ao Governo e à Seel pelo apoio”, destacou Karina Souza, mãe do atleta Ryan, do atletismo.

“Nosso trabalho é formar cidadãos por meio do esporte, e esses momentos coroam todo o esforço de atletas, famílias e profissionais da educação física. Estamos viajando com dez atletas, alguns pela primeira vez, mas todos muito bem preparados para enfrentar esse desafio”, ressaltou Andrea Benevides Sobral, técnica de wrestling. Com a cerimônia, ficou evidente que o Time Sergipe chega aos Jogos da Juventude com espírito de união, orgulho e desejo de escrever novos capítulos de conquistas para o esporte sergipano.

Foto: Erick O’Hara