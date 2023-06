Trabalhadores da Fundação Hospitalar decidem fazer nova paralisação por 72h a partir do dia 18 de julho

Durante a Assembleia Extraordinária dos empregados da Fundação Hospitalar de Saúde (FHS), que começaram uma paralisação de 24h nesta quinta-feira, 22, a categoria, representada pelo Sindicato dos Trabalhadores na Área da Saúde do Estado de Sergipe (Sintasa), deliberou pararem suas atividades por 72h, entre os dias 18 e 20 de julho, com ato público às 7h, na frente do Hospital Regional de N. Sra. do Socorro.

De acordo com a direção do Sintasa, antes desta paralisação haverá ainda uma Assembleia Extraordinária, no dia 13 de julho, para decidir os novos rumos dessa causa.

Por sua vez, na assembleia desta quinta, foi explicado que na quarta-feira, 21, o Sintasa foi notificado para participar de uma reunião de planejamento do novo modelo que vai gerir os trabalhadores que estão inseridos na FHS. No documento, ficou garantido que não haverá desassistência ou demissão dos trabalhadores.

“Queremos agradecer a todos os profissionais da saúde que estão aderindo ao nosso movimento, tanto participando das assembleia como das paralisações. A nossa luta tem conseguido frutos importantes e vamos conseguir juntos mais ainda”, afirmou Augusto Couto, presidente do Sintasa, que esteve na assembleia com os diretores Adailton dos Santos e Maria de Lourdes, além do gerente-administrativo, Janderson Alves.

Além disso, na notificação, houve o convite para o Sintasa participar no próximo mês também de uma reunião para concluir o novo Acordo Coletivo do Trabalho. “Por conta desses novos prazos, os trabalhadores decidiram aguardar os resultados dessas reuniões para dar os próximos passos. Se a resposta da gestão for a favor da categoria não haverá a paralisação de 72h, mas caso seja contrária aos trabalhadores a paralisação deverá ser confirmada na assembleia do dia 13”, explicou Augusto.

Com informações e foto do Sintasa