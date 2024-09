TRABALHO DO LACEN SERGIPE RECEBE PREMIAÇÃO DURANTE REUNIÃO DE LABORATÓRIOS CENTRAIS DO BRASIL

O Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe (Lacen), unidade gerida pela Fundação de Saúde Parreiras Horta, foi premiado no 4° Encontro da Rede de Laboratórios de Saúde Pública do Brasil. O trabalho intitulado ‘Processos de adequações de fluxo para diagnóstico de Tuberculose durante a pandemia de Covid-19’ ficou com o segundo lugar na categoria ‘Experiência Bem Sucedida’.

A entrega do prêmio ocorreu em Vitória (ES), no final do mês de agosto. O evento técnico que acontece anualmente reuniu profissionais dos 27 laboratórios centrais para promoção e troca de experiências exitosas, bem como discutir a cooperação de práticas inovadoras destinadas ao fortalecimento da vigilância laboratorial no Brasil.

Trabalho consolidado

De acordo com o Superintendente do Lacen, Cliomar Alves dos Santos, a premiação confirma o compromisso com a saúde da população no estado. Ele relatou ainda que o estudo laureado trata do fluxo de amostras de tuberculose, no qual o diagnóstico passou a ser centralizado no Lacen.

“Durante a pandemia, seguimos orientações do Ministério da Saúde e conseguimos ampliar a execução de testes de tuberculose em Sergipe, mesmo em meio ao aumento de casos de Covid-19. Com isso, fizemos os inquéritos nos presídios em Sergipe e na área de transmissão de doenças contagiosas. Após o decreto do fim da pandemia, iniciamos o processo de descentralização dos testes e os municípios voltaram a executar a análise, com teste rápido molecular”, informou o gestor.

Vigilância genômica

O 4° Encontro da Rede de Laboratórios de Saúde Pública do Brasil abordou a situação dos laboratórios centrais, atualizações tecnológicas, otimização de recursos e cooperações entre as unidades. O objetivo é ampliar a rede de sequenciamento genômico fundamental para a vigilância molecular de agravos em Saúde Pública.