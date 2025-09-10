TRABALHO, INCLUSÃO E SAÚDE MENTAL: ALESE COMPROMETIDA COM O DESENVOLVIMENTO DE SERGIPE

Informe publicitário

O desenvolvimento de Sergipe é o que move a Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese). As deputadas e deputados estão empenhados durante todo ano para a aprovar leis que abrem portas para o trabalho formal, à valorização da vida e para a criação de oportunidades de inclusão da população sergipana.

“Tivemos um primeiro semestre muito proveitoso, com debates importantes sobre a realidade de Sergipe e a aprovação de projetos que vão repercutir positivamente na vida dos sergipanos. Acreditamos que esse ambiente produtivo vai se repetir nos próximos meses, porque sabemos do compromisso dos deputados e das deputadas estaduais com o desenvolvimento de Sergipe”, afirmou o presidente da Casa Legislativa, Jeferson Andrade.

A campanha “É de Lei!” reforça o compromisso dos parlamentares de atuar em diversas frentes para discutir e aprovar projetos que beneficiem a população, entre elas, o orçamento do Estado para o exercício de 2026, que fixará receitas, despesas e as prioridades do governo estadual. Além disso, este mês marca a campanha “Setembro Amarelo”, que através de outras ações para além das sessões plenárias, a Alese apoia, como é o caso da organização CVV. Conheça mais sobre o projeto:

Quando o assunto é saúde mental, conte com o CVV

Apoio emocional, terapia anônima em grupo e suporte emocional são os serviços ofertados pelo Centro de Valorização da Vida (CVV) em todo o país. Em Sergipe, a Alese abraça a entidade, disponibilizando sala de atendimento equipado para a atuação dos voluntários.

Atualmente são 46 voluntários em Sergipe que prestam apoio emocional a quem apresenta sintomas de ansiedade, depressão ou pensamentos suicidas, entre outros. O suporte emocional é disponível 24 horas, todos os dias da semana, através de atendimento telefônico pelo número 188, carta, chat ou pelo site: https://cvv.org.br/.

De acordo com o coordenador do CVV Aracaju Antero Alves, o espaço físico disponibilizado funciona para os voluntários fazerem o acolhimento por telefone, de maneira discreta e segura a quem precisa do serviço. “O CVV entra nesse contexto, oferecendo ajuda emocional através do 188, 24 horas por dia, todos os dias da semana. Um voluntário treinado e qualificado estará sempre disponível para ouvir e conversar”, completou.

Por Eduardo Almeida e Viviane Cavalcante