TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECLARA ILEGAL A NOVA PARALISAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL EM SERGIPE

O Tribunal de Justiça de Sergipe declarou a ilegalidade do movimento, em uma decisão assinada pelo desembargador José Pereira Neto, garantindo que as atividades educacionais não sejam interrompidas.

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Sergipe (Sintese) anunciou mais uma paralisação de três dias, que começará nesta terça-feira (14), coincidindo com o Dia do Professor.

Mesmo com diversas reivindicações atendidas, como a retomada da carreira do magistério e o pagamento de salários acima da média nacional, o Sintese mantém sua postura de mobilização.

Enquanto isso, estudantes e pais sofrem com as consequências das paralisações, especialmente os que dependem da merenda escolar e da rotina acadêmica para manter o foco nos estudos, ainda mais neste período crítico que antecede o Enem.

Além do impacto negativo para os alunos, a decisão judicial trouxe sanções severas para o sindicato. O Sintese poderá ser multado em R$ 150 mil por dia de paralisação, e o presidente da entidade, de forma pessoal, também poderá enfrentar uma multa diária de R$ 1.000 caso a decisão não seja respeitada.

Com a proximidade do Enem e o fim do ano letivo, os pais e a comunidade escolar esperam que, desta vez, a decisão judicial seja cumprida, evitando mais prejuízos ao aprendizado dos alunos.