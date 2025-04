TURISMO: ÚLTIMO FINAL DE SEMANA DO MÊS DE ABRIL CONTARÁ COM TRÊS EVENTOS DO PROJETO “DESCUBRA ARACAJU”

Neste final de semana, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setur), em parceria com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio-SE), promoverá mais três edições do projeto permanente “Descubra Aracaju”: Orla do Bairro Industrial, Orla Pôr do Sol e Praça Tobias Barreto.

Confira programação completa!

Descubra Aracaju – Edição Orla do Bairro Industrial

Sexta-feira, 25 – Orla do Bairro Industrial (ao lado do Centro de Artesanato Chica Chaves)

16h – Pagode do Coy

19h – Jailson do Acordeon

O projeto “Descubra Aracaju – Edição Orla do Bairro Industrial” é uma iniciativa que acontece sempre na 2ª e 4ª sexta-feira de cada mês. A iniciativa também inclui feira gastronômica e de artesanatos, além do DançAJU, mostra de dança com convidados das comunidades, academias, escolas e estúdios de ritmos.

Descubra Aracaju – Edição Orla Pôr do Sol

Sábado, 26 – Calçadão da Orla Pôr do Sol

16h – Gugu Brasil

18h – Bobinhos do Forró

Todos sábados, às 16h, a Orla Pôr do Sol se transformará em um verdadeiro ponto de encontro para quem ama a boa música. O fim de tarde será acompanhado por apresentações musicais de tirar o fôlego. Uma experiência única à beira do rio.

Descubra Aracaju – Edição Praça Tobias Barreto

Domingo, 27 – Praça Tobias Barreto

18h – Geovan Resende

Aos domingos, o encontro será na Praça Tobias Barreto, às 16h. Haverá feiras gastronômica e de artesanato, mostra de talentos, shows musicais e o “Revelação da Praça”, espaço reservado para a cantores amadores que desejam soltar a voz. Um evento para reunir todos para momentos inesquecíveis.