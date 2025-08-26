UFS ABRE 40 VAGAS PARA ATENDIMENTO PSICOLÓGICO GRATUITO VOLTADOS À COMUNIDADE ACADÊMICA E EXTERNA

As inscrições devem ser feitas, presencialmente, nesta quinta-feira, 28

O Serviço de Psicologia Aplicada da Universidade Federal de Sergipe (SPA/UFS) abrirá nesta quinta-feira, 28, 40 vagas (cadastro reserva) para atendimento psicológico voltado à comunidade acadêmica e externa (vagas exclusivas para adultos). Os inscritos irão compor uma lista de espera e serão chamados à medida que as vagas forem disponibilizadas.

Os interessados deverão comparecer, presencialmente, no dia 28 de agosto, na Sala de Supervisão do Serviço de Psicologia Aplicada, no campus de São Cristóvão, munidos dos seguintes documentos:

RG;

CPF;

Comprovante de residência;

Carteirinha da UFS (para estudantes da UFS).

As inscrições terão início a partir das 08h e serão encerradas assim que o número de vagas for preenchido. Não serão realizadas inscrições além das previamente estabelecidas.

Maiores informações nos telefones: 3194-7261 / 3194-7276 / 98133-4838 (Whatsapp).

Ascom UFS

Com informações do SPA