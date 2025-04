UNIMED INFORMA NOVA CONTRATUALIZAÇÃO COM O HOSPITAL SÃO LUCAS PARA GARANTIR ASSISTÊNCIA AOS CONVENIADOS

O Ministério Público de Sergipe (MPSE), por meio da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor, realizou, nesta sexta-feira, 24, uma audiência extrajudicial para apurar questões relacionadas à reestruturação da rede credenciada da Unimed Sergipe.

A reunião foi conduzida pela Promotora de Justiça Euza Missano e contou com a presença da representante da Unimed.

Durante a audiência, a representante da operadora, Micheline Dória, informou que, após tentativa frustrada de reverter a decisão de rescisão contratual com a Rede Primavera, foi firmada nova parceria com o Hospital São Lucas. O contrato foi assinado em 4 de abril de 2025 e garante assistência integral aos usuários, com oferta de leitos de UTI e apartamentos. O hospital passa a integrar a rede referenciada da Unimed Sergipe.

Ainda de acordo com a operadora, o Hospital Unimed continua funcionando como porta de entrada para os atendimentos de urgência e emergência. Conforme a gravidade do caso e a disponibilidade de estrutura, os pacientes podem ser direcionados ao Hospital São Lucas. A operadora assegurou que nenhum usuário está desassistido e informou que ampliou a escala de plantões nas especialidades médicas para garantir atendimento adequado.

O Ministério Público irá monitorar a assistência garantida, especialmente em urgência e emergência, bem como o referenciamento para o Hospital São Lucas, diante da necessidade de assistência a toda a massa assistida pela Cooperativa.

Com informações e foto do MPE