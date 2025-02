UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE DEFINE LISTAS TRÍPLICES PARA ESCOLHA DE REITOR E VICE-REITOR DA INSTITUIÇÃO

A Universidade Federal de Sergipe (UFS) definiu, nesta quarta-feira (26), as listas tríplices para escolha de reitor e vice-reitor da instituição para o quadriênio 2025-2029.

Os integrantes do Colégio Eleitoral Especial se reuniram no auditório da Reitoria para votação das relações que serão encaminhadas ao Ministério da Educação (MEC), conforme recomendação do próprio ministério.

Tiveram os nomes aprovados, em votação uninominal, para compor a lista tríplice para o cargo de reitor os professores André Maurício Conceição de Souza, Rosalvo Ferreira dos Santos e Valter Joviniano de Santana Filho, nesta ordem.

Já para o cargo de vice-reitor, tiveram os nomes aprovados pelo Colégio Eleitoral, também em votação uninominal, os professores Silvana Aparecida Bretas, Rogéria de Souza Nunes e Marcos Santana de Souza, nesta ordem.

As duas listas tríplices serão encaminhadas, agora, para o Ministério da Educação, que dará sequência aos procedimentos de nomeação do novo reitor e vice-reitor da Universidade Federal de Sergipe.

Com informações da UFS