Universidade Federal de Sergipe é eleita a segunda melhor do Nordeste em ranking internacional

Obter sucesso em rankings nacionais e internacionais tornou-se constante para a Universidade Federal de Sergipe (UFS) como as conquistas de posições de destaque nos “AD Scientific Index 2023” e o “ Research.com ” e no levantamento feito pelo Center for World University Rankings (CWUR). Este mês a conquista é ter sido eleita a segunda melhor universidade do Nordeste e a vigésima segunda do Brasil no Impact Rankings da Times Higher Education (THE). Uma posição que conquistou progressivamente; em 2021 a instituição era a quinta do Nordeste e a vigésima oitava no âmbito nacional; no ano seguinte, 2022, saltou para a quarta posição no Nordeste e a vigésima quarta no Brasil.

Este ranking, especificamente, é elaborado a partir dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU). No total, 1.591 universidades de 112 países/regiões foram avaliadas. Destas, somente 47 são brasileiras. Dentre os 17 itens avaliados pela Times Higher Education estão objetivos como acabar com a pobreza, preservar a natureza e o clima e assegurar paz e prosperidade para as pessoas, independente do lugar em que elas vivam. Os dados repassados pela Superintendência de Indicadores de Desempenho Institucional (SIDI) para Times Higher Education foram coletados em 2022, considerando os indicativos obtidos em 2021.

No outro ranking realizado pela THE, no qual são considerados aspectos como desempenho dos cursos, ingressantes e concluintes, a instituição é considerada a melhor do Nordeste.