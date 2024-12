UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE OFERTARÁ 5.640 VAGAS NO SISU 2025; SERÃO 2.606  À AMPLA CONCORRÊNCIA

A Universidade Federal de Sergipe, por meio da Pró-Reitoria de Graduação, divulgou na última sexta-feira (27) o termo de adesão ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025. Serão ofertadas 5.640 vagas distribuídas em 108 cursos.

De acordo com a UFS, desse total de vagas, 2.606 serão destinadas à ampla concorrência, 108 para ações afirmativas e 2.926 serão ofertadas pela de Lei de Cotas.

Todos os seis campi da UFS adotarão o Sisu como forma de ingresso na instituição. São eles: São Cristóvão, Aracaju, Laranjeiras, Lagarto, Itabaiana e Sertão.

A seleção para concorrer às vagas do Sisu 2025 será feita com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, cujo resultado tem divulgação prevista para o dia 13 de janeiro. Todos os candidatos interessados em ingressar na UFS devem acompanhar o cronograma definido pelo Ministério da Educação (MEC).

Para conferir o termo de adesão da UFS ao Sisu, clique aqui.

Com informações da UFS