UTIS DO HOSPITAL DE CIRURGIA CONQUISTAM CERTIFICADO NACIONAL DE INDICADORES DE QUALIDADE DA AMIB

Unidade hospitalar também teve 100% de êxito na prova de título de Especialista em Medicina Intensiva de seus residentes

O Hospital de Cirurgia (HC) recebeu mais um importante reconhecimento que comprova a sua excelência assistencial e o cuidado com a segurança do paciente. As quatro Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) da instituição receberam o Certificado de Gestão de Indicadores de Qualidade e Desempenho, concedido pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB) em parceria com a Epimed Solutions, nesta última quarta-feira, 12.

A certificação atesta que o Cirurgia gerencia seus indicadores de acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 7 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) – que estabelece padrões para o funcionamento das Unidades de Terapia Intensiva na assistência ao paciente crítico – e contribui para a melhoria da qualidade da medicina intensiva e segurança dos pacientes no Brasil.

Com um total de quatro unidades (U, dedicada a pacientes cardiológicos, V, X e Y) e 50 leitos, as UTIs do Cirurgia desempenham um papel fundamental no atendimento a pacientes em estado crítico, garantindo suporte avançado e monitoramento contínuo. O hospital é referência em alta e média complexidade para a Rede Estadual de Saúde.

Entrega dos certificados

A entrega dos certificados foi feita pela gerente nacional da Epimed Solutions, Jucimara Vieira, aos gerentes de enfermagem das quatro UTIs, os enfermeiros Pedro Venicius Lima, José Yuri Santos e Aline Portugal, com a presença também de coordenadores médicos, Dra. Cássia Ferreira e Dr. André Veiga, que é chefe de Medicina Intensiva do hospital.

“É uma honra e alegria estar aqui em Aracaju, no Cirurgia, para entregar essa importante certificação. Isso traz para a população e todos os pacientes que aqui precisam estar a segurança de que essas unidades de terapia intensiva zelam por cuidar e garantir a segurança desses pacientes fazendo uma boa gestão dos seus indicadores”, disse Jucimara Vieira.

Para o chefe de Medicina Intensiva do Cirurgia, esse reconhecimento reforça um trabalho contínuo. “Ratifica o nosso compromisso nos processos de melhoria dos pacientes críticos, qualificando a gente na segurança do cuidado e na qualidade assistencial de forma contínua. Hoje contamos com 50 leitos de UTI, com uma variabilidade de casos complexos, seja de cirurgia cardíaca, neurointensivismo, pós-operatório, pacientes oncológicos”, destacou Dr. André Veiga.

Excelência que forma especialistas

A qualidade do serviço prestado pelo Cirurgia também se reflete na formação de novos profissionais. Quatro residentes de Medicina Intensiva do hospital – Dra. Nayara Rezende, Dra. Drisana Rodrigues, Dr. Breno William e Dra. Larissa Cardoso – foram aprovados na prova para obtenção do Título de Especialista em Medicina Intensiva da AMIB. Trata-se de um resultado expressivo. Enquanto apenas 30% dos candidatos no país foram aprovados, o HC alcançou 100% de êxito.

Para o supervisor da Residência Médica em Terapia Intensiva, Dr. Luiz Flávio Prado, o momento é de orgulho. “Recebemos com muita alegria a notícia de que nossos residentes foram aprovados na prova de título da AMIB. Apenas 30% dos médicos que tentam essa titulação são aprovados e temos 100% dos nossos residentes logrando êxito. É motivo de muito orgulho, mas não de surpresa”, declarou.

Residência em Medicina Intensiva

Dr. Luiz Flávio recorda que a Residência Médica em Terapia Intensiva teve início em 2021, no auge da pandemia da Covid-19, quando o hospital se destacou no tratamento intensivo da doença. Ele reforça a vocação do Cirurgia para a formação médica. “A gente sabe do potencial que o hospital tem para formação. Oferecemos o melhor. Nossa meta é manter a qualidade não só da assistência, mas também do ensino, que é uma grande tradição do hospital”, frisou.

A residente Dra. Drisana Rodrigues celebrou a conquista: “Tenho muito orgulho de dizer que acabei de ser aprovada junto com meus três R iguais. Foi uma prova muito desafiadora, mas estava muito bem preparada, porque todos os fundamentos fiz no Cirurgia. Com certeza, essa conquista veio em detrimento de todo o aprendizado, de toda a bagagem que construí aqui na minha residência”, afirmou.

Assessoria de Comunicação – Hospital de Cirurgia