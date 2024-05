VACINA DA DENGUE É SEGURA PARA AS CRIANÇAS E ESSENCIAL CONTRA O AGRAVAMENTO DA DOENÇA, DIZ SMS

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), busca incentivar as pessoas, sobretudo pais, mães ou responsáveis, de que crianças entre 10 e 14 anos devem tomar a vacina da dengue.

O imunizante é seguro e objetiva reduzir hospitalizações e óbitos decorrentes das infecções pelo vírus da doença na população-alvo da vacinação.

De acordo com a coordenadora de Imunização da SMS, Larissa Ribeiro, a vacina contra a dengue, incorporada pelo Ministério da Saúde, trata de uma medida adicional às demais ações existentes na direção do controle e prevenção da dengue.

“Todos os cuidados individuais e comunitários que visam o controle da proliferação do vetor Aedes, transmissor da dengue e de outras arboviroses, devem ser mantidos. Para prevenir o agravamento da doença e evitar óbitos, incentivamos que todas as crianças entre 10 e 14 anos sejam vacinadas”, destaca Larissa.

O esquema vacinal é de duas doses, com intervalo de três meses entre as doses. Após infecção pelo vírus da dengue é recomendado aguardar seis meses para o início do esquema com a vacina da dengue. Caso a infecção ocorra após o início do esquema, não há alteração no intervalo entre D1 e D2, desde que a D2 não seja realizada em um período inferior a 30 dias do início da doença. Este intervalo não prejudica a resposta imunológica para a complementação do esquema vacinal, não sendo necessário reiniciá-lo.

Após a aplicação da vacina contra a dengue, os efeitos colaterais que poderão surgir são leves e incluem dor no local da injeção, vermelhidão ou um pequeno inchaço. Esses eventos são mais frequentes após a primeira dose, variando de intensidade leve a moderada, tendo resolução entre um a três dias. A dor no local da injeção poderá aparecer com mais frequência no dia da injeção, enquanto a vermelhidão e o edema no dia seguinte à administração da vacina.

Vacinação nas Unidades de Saúde da Família (UFSs)

Ao todo, 16 Unidades de Saúde da Família (USFs) estão ofertando a vacinação contra dengue, sendo das 8h às 18h30, as Unidades Hugo Gurgel (Coroa do Meio), Manoel de Souza (Sol Nascente), Onésimo Pinto (Jardim Centenário), Augusto Franco (Farolândia), Marx de Carvalho (Ponto Novo), Edézio Vieira (Siqueira Campos), José Calumby (Jardim Centenário), Francisco Fonseca (18 do Forte), Cândida Alves (Santo Antônio), José Machado de Souza (Santos Dumont) e Dona Jovem (Bairro Industrial). Das 8h às 16h30, Santa Terezinha (Robalo), Osvaldo Leite (Santa Maria) e Anália Pina (Almirante Tamandaré). Das 8h às 16h, José Augusto Barreto (Japãozinho). Das 8h às 15h30, a USF Celso Daniel (Santa Maria). Todas as unidades funcionam de segunda a sexta-feira.

Foto: Ascom/SMS