VIGILÂNCIA SANITÁRIA ALERTA SOBRE RISCOS DE CEGUEIRA TEMPORÁRIA CAUSADOS POR POMADAS MODELADORAS

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Aracaju, por meio da Vigilância Sanitária, emite um alerta importante sobre os riscos do uso inadequado de pomadas modeladoras para cabelo, produtos populares no período carnavalesco.

A má utilização dessas pomadas, especialmente o contato direto com os olhos, tem gerado lesões graves, como queimaduras químicas, irritação intensa e até cegueira temporária.

Jacklene Andrade, gerente de saneantes e cosméticos da SMS, enfatiza a importância de estar atento à procedência dos produtos. “A Vigilância Sanitária fiscaliza a fabricação e comercialização desses produtos para garantir que eles sejam seguros. As empresas precisam ter a autorização da Anvisa, licença sanitária e o registro do produto, tudo regularizado. Caso contrário, as penalidades podem incluir processos administrativos e sanções”, ressaltou.

A Vigilância Sanitária alerta ainda para o risco do uso de produtos irregulares, que podem conter substâncias nocivas à saúde. “Os produtos devem ser adquiridos apenas de fabricantes e fornecedores registrados. O consumidor deve observar no rótulo informações como o número de registro da Anvisa. Além disso, é recomendável que só usem a quantidade de produto recomendada na embalagem. O ideal é respeitar as orientações de uso e lavar sempre as mãos após o manuseio. E ainda, não passar produtos que não sejam regulamentados”, recomenda Jacklene.

Durante o Carnaval, o risco de lesões aumenta devido ao suor, exposição à água de chuva, piscina ou mar e o manuseio incorreto dos produtos. A Anvisa e a Vigilância Sanitária orientam a população a não utilizar os produtos em excesso, a proteger os olhos durante a aplicação e a lavar as mãos imediatamente após o uso. “Esses cuidados ajudam a evitar complicações graves à saúde. Tendo qualquer problema, procurar atendimento médico imediatamente, porque os casos de queimaduras e lesões são graves. Em 93% dos casos eles têm um agravamento, então é importantíssimo que procure auxílio médico e notifique a Anvisa”, enfatizou.

link . A prevenção e a escolha de produtos regulamentados são essenciais para a proteção da saúde ocular, principalmente neste período de festas, como o Carnaval. A população pode colaborar denunciando itens irregulares à Vigilância Sanitária. Além disso, a Anvisa monitora e remove sites que vendem produtos não autorizados. Ocorrências como itens de higiene, cosméticos, perfumes, saneantes e alimentos podem ser notificadas pelo

Com informações da AAN – Foto: Agência Brasil