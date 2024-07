VOLTA ÀS AULAS: REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARACAJU INICIA SEGUNDO SEMESTRE LETIVO NESTA SEGUNDA-FEIRA

Na próxima segunda-feira, 29, após o período de um mês de férias letivas, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Educação (Semed), retoma as aulas para aproximadamente 34 mil alunos das 79 escolas da rede municipal de ensino.

Deverão retornar à rotina escolar nas unidades de ensino todos os estudantes da Educação Infantil (creche e pré-escola), do Ensino Fundamental (1° ao 9° ano) e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

De acordo com o secretário municipal da Educação, Ricardo Abreu, no segundo semestre letivo haverá inaugurações e expansão de vagas da Educação Infantil na capital. “Ainda no mês de agosto, deverão ocorrer as expansões das Escolas Municipais de Educação Infantil (Emeis) Etelvina Amália de Siqueira e Dom José Brandão de Castro, bem como a inauguração imediata da nova unidade escolar, totalmente reformada, Emei Monsenhor João Moreira Lima. com isso, a Prefeitura de Aracaju deve ampliar em aproximadamente 1.136 vagas a sua oferta para a Educação Infantil, abrangendo creche e pré-escola”, afirma o secretário.

Durante o período de férias, a Semed intensificou algumas ações de manutenção e reparos na estrutura física das unidades de ensino, além de promover cursos formativos aos profissionais que atuam nas escolas e ofertar reforço pedagógico aos estudantes que apresentaram dificuldades na alfabetização durante o primeiro semestre. O intuito é garantir um retorno ainda mais seguro, acolhedor e produtivo para alunos, professores e todos que fazem a comunidade escolar.

Reforço escolar nas férias

O reforço pedagógico foi realizado em 15 dias, entre 25 de junho e 9 de julho, para potencializar o aprendizado de 1.396 estudantes do 2º ano do ensino fundamental da rede. A iniciativa é parte do Programa Municipal de Fortalecimento da Alfabetização – Educaju. Os alunos participantes foram direcionados à ação através dos resultados obtidos nas avaliações diagnósticas e de fluência leitora realizadas durante o primeiro semestre.

Escola tech

Com a volta às aulas, a Prefeitura também retoma a entrega dos notebooks do Programa Escola Tech. No total, 26 mil aparelhos serão distribuídos para alunos do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). São computadores que já possuem internet disponível e que podem ser levados para casa pelo estudante, com o objetivo de fortalecer o processo de aprendizagem e de garantir inclusão digital e acesso à internet em sua família.

Fonte: Assessoria Semed Aracaju

Foto: Marcos Panxão