VOLTA ÀS AULAS: A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARACAJU RETOMA ANO LETIVO NA PRÓXIMA SEGUNDA-FEIRA

A rede municipal de ensino de Aracaju dará início ao segundo semestre letivo a partir de segunda-feira (28), data em que a maioria das escolas da capital retomará as atividades. Para remarcar esse recomeço, o Departamento de Educação Básica (DEB) organizou suas coordenadorias para recepcionar os estudantes da rede, destacando ações especiais de acolhimento, com o objetivo de fortalecer os vínculos afetivos, estimular os estudantes e promover um ambiente escolar mais receptivo.

Durante o recesso escolar, 55 das 79 unidades da rede municipal passaram por serviços de manutenção e pequenos reparos. O objetivo foi garantir espaços mais seguros, funcionais e acolhedores para estudantes, professores e toda a comunidade escolar no retorno às aulas. Entre os serviços executados estão: correção de infiltrações, manutenção de telhados, conserto de portas, pintura, reparos em banheiros, entre outras melhorias estruturais. Muitas dessas intervenções foram impactadas pelas intercorrências climáticas no período, o que causou atraso na conclusão dos trabalhos em algumas escolas.

Por esse motivo, quatro unidades de ensino precisarão adiar, por alguns dias, o início do segundo semestre letivo, originalmente previsto para o dia 28 de julho. São elas: Escola Municipal de Educação Infantil Professora Áurea Melo Zamor, Escola Municipal de Educação Infantil Jovino Pinto, Escola Municipal de Educação Infantil Professor João Batista Douglas de Souza e Escola Municipal de Educação Infantil Dom Helder Câmara. A Secretaria esclarece que não haverá prejuízo ao calendário escolar dos estudantes dessas unidades.

Preparação para o Saeb e Saese

Além das atividades de boas-vindas, o DEB também volta o olhar para o segundo semestre letivo com foco em duas importantes avaliações externas: o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), realizado pelo Governo Federal, que acontece entre os dias 20 e 31 de outubro, e o Sistema de Avaliação da Educação Básica de Sergipe (Saese), realizado pelo Governo do Estado de Sergipe, que ainda não teve data divulgada. A expectativa é que, com o envolvimento de toda a comunidade escolar, os resultados reflitam os esforços que vêm sendo intensificados desde o início do ano.

Essas avaliações servem para aferir a qualidade da educação básica no Brasil, fornecendo um diagnóstico do desempenho dos alunos em diferentes etapas da educação e identificando áreas que precisam melhorar.

A coordenadora dos anos iniciais da Semed, Giselle Machado, destaca a importância do retorno às aulas como um momento de preparação coletiva: “Estamos nos organizando e preparando todo um acolhimento para os nossos estudantes, para que possamos estar presentes nesse dia de retorno tão alegre, ver toda essa comunidade junta novamente e, daí, partir para as nossas ações em função do que irá acontecer ao longo deste segundo semestre. Dentro desse preparo, a gente quer realmente alinhar o pedagógico com nossas escolas, com nossos alunos, para que possamos elevar o desempenho dos estudantes e colher bons frutos nos resultados do Saeb e Saese.”

A assessora técnica dos anos finais da Semed, Roberta Martins, fala sobre esse reinício. “Nós acreditamos que os índices vão superar os anteriores, porque todos os gestores municipais, professores e alunos estão bem envolvidos com isso. Essa é a nossa intenção: envolvê-los ainda mais, com projetos de aulões e até premiações para os alunos que se engajarem nessas provas. As nossas expectativas são positivas, nunca negativas, porque o que interessa é o desenvolvimento e a aprendizagem dos nossos alunos.”

A coordenadora dos anos finais, Maria Lourdes dos Santos Machado, também abordou o engajamento coletivo, que será fundamental para os resultados da avaliação. “Nossa expectativa é, primeiro de tudo, perpassar pelo envolvimento de todos: pais, alunos, professores, toda a comunidade escolar, até nós da Semed. Estamos nos somando aos professores, diretores e coordenadores em atividades que possam trazer aos alunos uma dinâmica voltada para essa avaliação. Queremos que eles se sintam muito envolvidos e preparados para vivenciar esse momento de grande importância para a rede, para a escola e, principalmente, para os próprios alunos.”

