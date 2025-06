YANDRA MOURA DIZ A MITIDIERI QUE QUANDO BRASILEIROS DESCOBRIREM “NOSSO SÃO JOÃO, A CIDADE VAI FICAR PEQUENA”

A deputada Yandra Moura resolveu conversar comigo, com o governador Fábio Mitidieri e com primeiro pré-candidato a suplente de senador, Ricardo Vasconcelos, sobre a grandeza dos nossos festejos juninos.

Yandra disse algo que eu concordo totalmente: quando os brasileiros descobrirem de verdade o que é o nosso São João em Aracaju, essa cidade vai ficar pequena pra tanta gente querendo viver essa festa linda de perto.

Fábio, com quem sempre tive uma relação de parceria e respeito, disse que acredita que, no Senado, poderei contribuir ainda mais com a cultura sergipana e essa confiança também foi a de Ricardo Vasconcelos.

A cultura é uma das maiores riquezas do nosso povo, e pode contar comigo pra continuar fortalecendo cada Arraiá, cada sanfona e cada coração nordestino.