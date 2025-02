YANDRA MOURA DENUNCIA DESCASO COM PACIENTES DE DIABETES TIPO 1 E COBRA POLÍTICAS PÚBLICAS EFICAZES

Em discurso na tribuna da Câmara dos Deputados, a deputada federal Yandra Moura (União-SE) fez um apelo pela melhoria da assistência às pessoas com diabetes tipo 1 no Brasil. A parlamentar classificou como “inaceitável” a situação enfrentada pelos 588 mil brasileiros que convivem com a doença e destacou a gravidade do problema em Sergipe, estado que, proporcionalmente, mais realiza amputações no país.

“Talvez sejamos o único estado da federação onde há filas para amputação”, detalhou a parlamentar.

Yandra criticou a falta de insumos básicos nos municípios, como fitas de glicemia, que deveriam ser distribuídas gratuitamente, e apontou as condições precárias de trabalho das equipes de Saúde da Família, que se esforçam para atender a população sem a estrutura necessária.

A deputada também se posicionou contra o veto presidencial ao PL 2.687/2022, que equipara os direitos das pessoas com diabetes tipo 1 aos das pessoas com deficiência para efeitos legais. Segundo ela, a aprovação da proposta garantiria suporte financeiro para pacientes de baixa renda, isenção de impostos, adaptação de ambientes escolares e de trabalho, além de segurança jurídica para questões envolvendo planos de saúde.

“Quase 600 mil brasileiros contam com a gente. Não podemos adiar as providências que esses públicos precisam e merecem”, afirmou, pedindo o apoio de parlamentares da Câmara e do Senado para derrubar o veto.

