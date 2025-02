2ª fase do programa Opera Sergipe incluirá mais 12 procedimentos

Para atender as necessidades dos sergipanos, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), lançará a segunda fase do ‘Opera Sergipe’, maior programa de cirurgias eletivas do estado, que já atingiu a marca de 22 mil procedimentos. Em sua primeira fase, o ‘Opera’ conta com 15 procedimentos de média complexidade. Já para a segunda fase, com lançamento previsto para o mês de março, o programa contará com 12 novos procedimentos de alta complexidade, totalizando 27 tipos de cirurgias para atender a população.

O objetivo principal do Opera Sergipe é diminuir o tempo de espera dos usuários para a realização de procedimentos eletivos de média e alta complexidade nos 75 municípios, garantindo acesso regulado, atenção humanizada, qualificada e segura. “Estamos empenhados em fazer essa iniciativa do Governo do Estado crescer ainda mais, para que as pessoas tenham acesso à saúde com qualidade e de forma célere”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri.

A segunda fase contará com novos procedimentos cirúrgicos de alta complexidade, como: cirurgia bariátrica, ressecção endoscópica de próstata, endometriose, mamoplastia redutora, mamoplastia reconstrutora, cirurgia de polimastia e cirurgia para remoção de cálculos renais e em vias urinárias. além disso, contará com as cirurgias ortopédicas por videoartroscopia, entre elas: reconstrução ligamentar intra-articular do joelho (cruzado anterior); reconstrução ligamentar intra-articular do joelho (cruzado posterior com ou sem anterior); reparo de rotura do manguito rotador (inclui procedimentos descompressivos).

Com isso, o programa ampliará ainda mais o acesso da população aos procedimentos cirúrgicos, devolvendo qualidade de vida à população. Na primeira fase do programa, foram disponibilizados 15 procedimentos, que continuarão sendo executados na fase II. Os procedimentos são: histerectomia total, histerectomia com anexectomia, colecistectomia, postectomia, histerectomia por via vaginal, correção cirúrgica de hidrocele, hernioplastia incisional, hernioplastia umbilical, hemorroidectomia, laqueadura tubária, colpoperineoplastia anterior e posterior, hernioplastia epigástrica, hernioplastia inguinal bilateral, hernioplastia inguinal/crural (unilateral) e hernioplastia recidivante.

População aprova

A paciente Maria Fabiana Teixeira Lima, de 51 anos, realizou a cirurgia de histerectomia por meio do ‘Opera Sergipe’, após enfrentar problemas de saúde há aproximadamente quatro anos. “No início, não procurei ajuda médica, mesmo após os exames que indicavam algo. Porém, a situação piorou quando comecei a sangrar muito e ter dores intensas na parte inferior do abdômen, além do inchaço nas pernas. Hoje, estou me sentindo realizada e feliz, agradecendo a Deus por tudo ter dado certo. Esse programa de cirurgias para a população sergipana é algo que eu nunca tinha vivenciado, mas agora entendo a importância dele”, comemorou.

Karla Danielly dos Santos, 29, realizou a cirurgia de laqueadura após ter dois filhos. “A necessidade de fazer a laqueadura surgiu em mim a partir de uma experiência com um aborto espontâneo. Após esse evento, procurei um médico obstetra, que me explicou que, dependendo da situação, eu precisaria de um tratamento para ter outro filho. Por não querer mais passar por essa situação, resolvi ligar. Foi quando eu fiquei sabendo do ‘Opera Sergipe’ durante uma consulta de rotina no posto de saúde. Desde então, foi uma benção, pois facilita o acesso a essas cirurgias para a população que não tem condições de fazer. Acredito que é fundamental que mais pessoas conheçam esse programa. Muitas ainda não têm informações sobre ele, e isso pode fazer a diferença na vida de quem precisa. Eu fui beneficiada pela cirurgia e estou muito satisfeita”, contou Karla.

Acesso fácil

O acesso ao Opera Sergipe acontece por meio das Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Após avaliação pelo clínico e triagem, o paciente será encaminhado via regulação ao serviço ambulatorial especializado em cirurgia para cada procedimento, iniciando a fase preparatória no hospital credenciado.

Foto: Mário Sousa