Terceiro LIRAa identifica dez municípios com alto índice de infestação do do mosquito Aedes aegypti no estado de Sergipe; Confira quais são

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou o terceiro Levantamento Rápido de Índice de Infestação do Aedes aegypti (LIRAa), que registrou que dez municípios sergipanos apresentam alto índice de infestação do mosquito. Outros 48 municípios estão em situação de médio risco e 17 de baixo risco.

O estudo, que tem o objetivo de medir a presença do vetor nas localidades pesquisadas, apresenta o índice satisfatório que vai de 0 a 0,9; o de média infestação de 1,0 a 3,9 e o de alto risco acima de 4,0. Entre os municípios com alto índice estão Simão Dias (6,9); Itabaiana (6,8); Santa Luzia do Itanhy (6,1); Japoatã (5,7); Barra dos Coqueiros (5,1); Nossa Senhora da Glória (5,1); Nossa Senhora das Dores (4,5); Rosário do Catete (4,2); Areia Branca (4,1) e Muribeca (4,0).

De acordo com a gerente do Núcleo de Endemias da SES, Sidney Sá, o levantamento é crucial para realizar o monitoramento dos municípios sergipanos. “Esse levantamento é feito a cada dois meses, e é importante que os gestores municipais tenham o LIRAa como ação norteadora para tomada de decisão efetiva no combate ao Aedes aegypti. É importante salientar que fiquem atentos, pois muitas vezes os resultados de baixo e médio risco não condizem com o número de casos que eles têm registrado e por isso devem estar em alerta com a ligação entre o índice de infestação e a presença do Aedes”, explicou a gerente.

Combate ao mosquito

A SES tem realizado, rotineiramente, capacitação para os profissionais da rede de Saúde, visando fortalecer ainda mais as práticas de saúde pública e prevenir complicações decorrentes da dengue. Além disso, a secretaria já promoveu duas mobilizações – Dia D -, em que equipes da Saúde buscaram focos do mosquito e orientaram a população acerca dos cuidados preventivos.

Visando o combate contra o mosquito Aedes aegypti, a SES também disponibiliza o carro fumacê para os municípios sergipanos. Vale ressaltar que o carro fumacê não substitui o trabalho dos agentes de endemias, que é focado na identificação e destruição dos criadouros do mosquito, sendo apenas um complemento de medidas em prol da saúde da população.

Medidas preventivas

A população também deve continuar reforçando as medidas preventivas ao mosquito transmissor do Aedes aegypti. Entre os cuidados estão: retirar o lixo acumulado dos quintais das residências, observar os recipientes com água que podem servir de criadouro do mosquito e limpar as calhas do telhado.

Sintomas

Os infectados pelo mosquito podem apresentar febre, dor de cabeça e no corpo. Contudo, caso haja outros sintomas mais específicos, a pessoa deve procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de sua residência para uma avaliação médica. Além disso, a população deve tomar cuidado com a automedicação, pois os anti-inflamatórios e os medicamentos que contêm ácido acetil salicílico são contraindicados em pessoas com dengue, pois podem aumentar o risco de sangramentos e complicações.

Foto: Mário Sousa