SES elabora Plano de Contingência para atendimento durante os festejos

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), apresentou na manhã desta terça-feira, 30, em coletiva de imprensa, o Plano de Contingência para o período dos festejos juninos no Estado. O planejamento se refere a atuação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192 Sergipe), bem como sobre o atendimento da Unidade de Tratamento de Queimados (UTQ), do Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), durante os dias de festa.

O secretário de Estado da Saúde, Walter Pinheiro, enfatizou que os serviços estão preparados para atender as intercorrências, prezando pela assistência qualificada aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Neste momento de festa, aumenta naturalmente as ocorrências no sentido das lesões por queimaduras causadas por acidentes com fogos de artifícios ou mesmo no dia a dia, os traumas no trânsito, com aquela associação que é bastante conhecida e fatal, que é uso de bebida alcoólica e direção. O Huse se mobiliza e tem esse tipo de atendimento, tanto no setor de urgência e emergência, traumatologia e unidade de queimados. Lógico que quem faz todo esse atendimento pré-hospitalar é o Samu, então essa interface do Samu com o Huse tem que estar bem combinada, para ter melhor eficiência”, relatou.

Samu

O Samu 192 Sergipe, disponibilizará 49 Viaturas de suporte básico, 58 Motolâncias, além de 380 profissionais que estarão de prontidão, envolvidos diretamente com a assistência. Também irá montar um posto médico avançado no evento Arraial do Povo, Orla de Aracaju, contendo um leito de estabilização e seis leitos de observação. Outro evento que terá o suporte do Samu será o Arrastapé do 18, no 18 do Forte. Um posto será montado para primeiro atendimento, com 03 leitos de observação.

O Serviço ainda irá emprestar equipamentos médico hospitalares para montagem de postos médicos nas Prefeituras Municipais de Areia Branca e Nossa Senhora do Socorro, e enviará viaturas tipo USB para localidades de eventos festivos públicos, com grande aglomeração de pessoas.

De acordo com o superintendente do Samu, Denisson Pereira, a equipe trabalhará em conjunto nesse período com profissionais, gestores, Central de Regulação de Urgências (CRU) e Rede Hospitalar e de Urgência de Sergipe. Além disso, há os parceiros institucionais. “O Samu 192 Sergipe tem um planejamento para atender todas as demandas de todas as solicitações e coberturas nos eventos, tanto na capital, como nos interiores de Sergipe. Tudo isso em cooperação com a Rede Hospitalar e instituições parceiras”, enfatizou.

Huse

Em 2022, o Hospital João Alves Filho registrou 42 atendimentos de pacientes queimados, sendo 20 adultos e 22 crianças e adolescentes. Desse total, 27 foram por manuseio de fogos de artifícios e 15 precisaram de internamento na Unidade de Tratamento de Queimados.

Para o cirurgião plástico e coordenador da UTQ do Huse, Bruno Cintra, o número de atendimentos no ano passado não é referência, pois foi um período onde as pessoas voltavam de uma pandemia e não deve ser comparado com o índice de pessoas queimadas durante a pandemia. “Houve uma durante o isolamento, mas infelizmente o ano passado voltamos para esses números altos. Vale lembrar que grande parte dessas queimaduras ocorreram em crianças”, ressaltou.

Sobre o plano de contingência, o Huse criará uma sala para atendimento exclusivo à queimados. “Também aumentamos o número de leitos para os pacientes internados, de utilização não só para pacientes queimados, como enfermarias adjacentes”, revelou o coordenador.

Para evitar queimaduras, o coordenador da UTQ do Huse orienta ainda que os fogos devem ser confeccionados e manipulados por profissionais. Além disso, é importante ter cuidado com o seu armazenamento. O médico destaca que é essencial respeitar o limite da faixa etária para o uso de fogos e não usar após ingestão de álcool. Outra orientação, é não utilizar álcool líquido diretamente sobre o fogo, na forma de jato, devido ao risco de explosão.

Em casos de queimadura, a orientação é resfriar o local com água corrente, retirar roupas ou produtos que estiverem sobre a pele queimada e envolver o local com pano seco e limpo. Também é importante não utilizar produtos caseiros e levar imediatamente a pessoa ao hospital.

Com informações e foto da SES