Mais uma captação de órgãos é realizada no Huse; fígado foi destinado ao Ceará; as córneas para Sergipe e os rins aguardam definição

A 15ª captação de órgãos de 2025 ocorreu nesta terça-feira, 29, no Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), referência em atendimentos de alta complexidade no estado.

A doação foi possível graças ao gesto solidário da família de uma paciente de 54 anos que teve morte encefálica confirmada após sofrer um traumatismo cranioencefálico.

A paciente teve o protocolo de morte encefálica concluído na última segunda-feira, 28, e, a partir da autorização da família, foram captados o fígado, os dois rins e as córneas. O fígado foi destinado ao estado do Ceará; as córneas permanecerão em Sergipe; e os rins aguardam definição quanto ao destino, conforme compatibilidade com receptores cadastrados na fila nacional de transplantes.

Segundo o médico cirurgião Antônio Alves Júnior, responsável pelo procedimento, a captação de órgãos é um ato técnico e, sobretudo, humano. “A captação ocorre para que possamos retirar órgãos de um doador em morte encefálica e destiná-los a pacientes em fila de espera, com falência orgânica. A cirurgia consiste na retirada dos órgãos previamente ofertados e que já possuem receptores definidos em âmbito nacional. Hoje realizamos a captação do fígado, dos rins e das córneas. É um gesto de extrema generosidade por parte da família, que compreende a importância da doação como forma de salvar outras vidas”, explica.

A coordenadora da Organização de Procura de Órgãos (OPO), Darcyana Lisboa, ressaltou que o trabalho de acolhimento familiar e o envolvimento de diversos setores tornam a doação possível. “Recebemos a notificação do caso no dia 24 de abril e acompanhamos a evolução do quadro até o fechamento do protocolo. A família já havia sido acolhida anteriormente, o que facilitou o diálogo. Na noite de segunda-feira, elas autorizaram a doação. Sabemos que essa atitude salva vidas e melhora a qualidade de vida de quem espera por um transplante. O ‘sim’ da família representa esperança para outras pessoas, e quando isso é divulgado, principalmente pela imprensa, mais famílias se sentem encorajadas a fazer o mesmo”, afirma.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) e a Central de Transplante Estadual de Transplante (CET) reforçam a importância da doação de órgãos e lembra que só é possível com a autorização da família. Por isso, é fundamental que os cidadãos comuniquem seu desejo de ser doador ainda em vida. O ato de doar transforma dor em solidariedade e pode significar um recomeço para quem aguarda por uma nova chance.

Com informações da ASN – Foto: Mário Sousa