A partir de sábado, a SMS garante vacinação em 2 shoppings em Aracaju

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), amplia o acesso da população à imunização com a abertura de um novo posto de vacinação no Shopping Riomar, a partir deste sábado (12).

A iniciativa integra o programa “Bora Vacinar!”, que já está em funcionamento desde o dia 5 de julho no Shopping Jardins, onde 756 doses foram aplicadas somente no último fim de semana.

Com a adesão positiva dos aracajuanos, a ação garante mais praticidade e comodidade para quem precisa atualizar a caderneta de vacinação. No Riomar, o posto funcionará aos sábados, das 10h às 16h, e aos domingos, das 12h às 18h, oferecendo vacinas para pessoas a partir de 5 anos. No caso da vacinação de crianças menores de 5 anos, é necessário um aparato maior para garantir condições seguras durante a aplicação dos imunizantes, já que esse público é mais vulnerável. Por isso, esse atendimento é realizado exclusivamente nas unidades básicas de saúde, que possuem a estrutura adequada e profissionais capacitados para acolher e vacinar com segurança os pequenos.

Estão disponíveis imunizantes como Pfizer (Covid-19), Tríplice Viral, ACWY (meningite), DTP, DTPA, Influenza, HPV, Dupla adulto, Hepatite B, Varicela, Febre Amarela e Pentavalente, com exceção da vacina contra a dengue, que exige avaliação médica prévia. Para se vacinar, basta apresentar um documento com foto e a caderneta de vacinação. De acordo com a gerente de imunização da SMS, Aizla Carolainy Santos, a estratégia reforça o compromisso de facilitar o acesso e ampliar a cobertura vacinal na capital. “Queremos garantir mais uma opção prática, segura e acessível para que todos mantenham suas vacinas em dia, protegendo a si e à comunidade”, destacou.

Foto: Bruno Dias, Ascom/SMS