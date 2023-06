Abertura do Arraiá do Povo 2023, na Orla da Atalaia, foi marcada pela animação do público, que não se intimidou com o tempo chuvoso

A abertura da programação do Arraiá do Povo 2023, na Orla da Atalaia, foi marcada pela animação do público, que não se intimidou com o tempo chuvoso da noite de quinta-feira (1°). O espaço da Arena de shows ficou lotado de forrozeiros que foram apreciar as atrações artísticas. No “Palco Rogério” estreou Erivaldo de Carira, Dorgival Dantas e Mastruz com Leite. Ainda no segundo show, o público atingiu a capacidade de 20 mil pessoas da Arena de Shows.

O Arraiá do Povo faz parte da programação dos festejos juninos realizados pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e Secretaria Especial da Comunicação Social (Secom).

Até o dia 1º de julho, os forrozeiros e forrozeiras, sergipanos e turistas, poderão curtir a programação na Orla. A estrutura e a organização do evento foram destacadas pelo público presente na noite de abertura da festa. O Governo do Estado se preocupou com cada detalhe, buscando promover um evento à altura do povo e da cultura de Sergipe.

Durante a abertura, o governador Fábio Mitidieri (foto) visitou todos os espaços do Arraiá do Povo, cumprimentando a população que foi prestigiar a noite de abertura: “Está tudo muito lindo e é uma alegria ver a felicidade das pessoas. Tive a oportunidade de conversar com os sergipanos e com os turistas, e todos estão encantados não apenas com a beleza, mas também com a organização, a limpeza, a segurança e a presença com do povo”, disse.

Fábio Mitidieri ainda estendeu o convite para os que não puderam ir ao primeiro dia, ao ressaltar que podem levar suas famílias com tranquilidade para desfrutar o São João. “Aqui, temos uma abundância de cultura, arte e artesanato, além de um forró maravilhoso. Vale muito a pena vir, porque realmente é encantador. Sabemos que as pessoas estavam com saudades de um evento como este, que resgata nossa história e tradição”, disse o governador.

A aposentada Terezinha Santana elogiou o espaço e a organização. “Todos os anos estou aqui. Percebi que o Arraiá do Povo ficou mais amplo e que a circulação melhorou entre o Palco Rogério e a Vila do Forró. Essa mudança está aprovada”, garantiu.

A gaúcha Dilce Machado (foto) estava feliz com o início da festa. “Comprei uma casa em Aracaju, e todos os anos fico aqui nesse período, porque não perco por nada os festejos juninos”, disse. Ela fez questão de participar da abertura da festa, mas tinha um foco específico. “Vim por causa da banda Mastruz com Leite. Amo o show deles”, frisou. Mas, essa não será a única noite de Dilce na festa: “Pretendo vir outros dias, porque o espaço está bonito, seguro, bom para curtir. Estou feliz com mais uma edição desse evento”, ressaltou.

O governador Fábio Mitidieri fez questão de destacar a valorização da cultura e dos artistas sergipanos a partir de toda programação montada para o Arraiá do Povo e todos os eventos que compõem o projeto ‘Sergipe é o país do forró’. Ele ressaltou ainda o impacto que a festa, realizada durante 31 dias, trás à economia e à geração de emprego e renda, compromissos de campanha, bem como fortalece o turismo no Estado.

– O sucesso de um evento como esse se deve a um conjunto de políticas continuadas e baseadas no planejamento, começando com a divulgação do nosso Calendário de Eventos, passando pela nossa participação em eventos nacionais para divulgar o nosso estado, e culminando com o anúncio dos 30 dias de São João”, afirmou.

Além da Arena de Shows, o Arraiá do Povo também abrange a Vila do Forró (foto). O complexo localizado na Orla tem capacidade entre 40 e 45 mil pessoas, sendo aproximadamente 20 mil na arena e cerca de 20 mil na vila. A área total é superior a 10 mil metros quadrados, sendo mais de 6,3 mil metros quadrados na arena e mais de 3,9 mil m² na vila.

De acordo com o diretor de Promoção, Marketing e Eventos da Secretaria de Estado do Turismo, Gustavo Paixão, a divisão dos espaços teve o intuito de acomodar o público da melhor maneira possível. Segundo o diretor da Setur, neste ano, a principal característica é de que as áreas estarão separadas. “O governo teve grande cuidado e atenção para ter um melhor controle de quem entra e de quem sai. Outro diferencial é o zelo com a cenografia e a ambientação, com uma decoração primorosa, envolvendo desde uma fonte até malhas coloridas nos espaços. Também teremos um pórtico de entrada e um palco amplo, com placas de led, ambos no formato de sanfona”, relata.

Arraia do Povo – De terça a domingo, artistas sergipanos e nacionais se revezarão entre o palco Rogério, Barracão da Sergipe e Coreto da Marluce, mostrando por que Sergipe é o país do forró. O espaço foi preparado para receber mais de 100 atrações locais e 40 nacionais, durante 31 dias de forró. Os shows têm início às 19 horas. É também na Arena de Shows que estão montadas cinco camarotes, além do Camarote da Acessibilidade, posicionado de forma estratégica, elevado e de frente para o palco, para proporcionar uma visão privilegiada. O espaço conta com rampas de acesso, banheiro adaptado e instalações específicas para o público PcD.

A Vila do Forró – espaço cenográfico montado no complexo do Arraiá do Povo – contempla dois outros locais para apresentações artísticas: o Barracão da Sergipe e o Coreto da Marluce. Nela há ainda espaço de alimentação, artesanato, posto médico e estandes do governo e dos patrocinadores. A área é a mais atraente para pessoas que gostam de curtir os festejos de forma mais bucólica, com forte presença de famílias.

A família do empresário baiano Luiz Carlos Araújo (foto), pela primeira vez no evento, aprovou o clima festivo e aproveitou para pedir a bênção dos santos juninos na igreja. No espaço, que tem padre e freira a postos, aqueles que adentram a Vila do Forró são abençoados. “Apesar de a minha filha residir em Aracaju, eu não conhecia o Arraiá do Povo. Essa é nossa primeira vez, e estamos gostando bastante. É diferente da cidade de que viemos. Aqui é um grande investimento, com muito espaço e uma linda decoração. Mesmo com um grande público, é bem tranquilo”, afirma Luiz Carlos.

No Barracão da Sergipe acontecem as apresentações de artistas locais, grupos folclóricos, quadrilhas adulta e mirim e espetáculos de teatro. Já no Coreto da Marluce se apresentam os trios pés de serra. Ao lado do Barracão, cerca de 30 expositores estarão a postos, trazendo artesanato e comidas típicas. Cada semana serão 15 artesãos e 15 comerciantes de alimentos, que funcionarão em regime rotativo. São quase 60 expositores no total. A programação na Vila do Forró tem início às 18h. Toda a estrutura do Arraiá do Povo foi custeada a partir de um investimento de cerca de R$ 15 milhões, inclusive com patrocínio e apoio captado junto a empresas privadas, que incluiu toda a programação do projeto ‘Sergipe País do Forró’.

Comidas típicas – Quem for ao Arraiá do Povo vai encontrar variedade também no quesito alimentação. Ao lado do Barracão da Sergipe, entre os cerca de 30 expositores estarão os com comidas típicas desse momento junino. A cada semana serão 15 artesãos e 15 comerciantes de alimentos que funcionarão em regime rotativo. São quase 60 expositores no total. Na área de alimentação, também na Vila do Forró, cinco lanchonetes credenciadas estão dispostas: Cia da Pizza, Arrumadíssimo, Chico Hamburguer, Massimo e Espetinho Aju. Todas foram selecionadas mediante edital.

Já na Arena de shows do Arraiá do Povo 64 ambulantes permissionários estarão espalhados pela área, também selecionados por meio de edital. No mesmo certame, foram selecionados os bares posicionados nos arredores do palco: Staleiro, Amsterdam, Carro de Boi, Cariri, Seo Inácio, Jobim, Porto Madero e Prainha.

País do Forro – Este ano, o Governo de Sergipe preparou para os festejos juninos no Estado uma programação com mais de 30 dias de festa. Na capital, a festa acontecerá em cinco pontos: Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, Rua São João, Gonzagão, Centro de Criatividade e 18 do Forte. No total, serão mais de 250 atrações, sendo 140 sergipanas, 40 nacionais, 60 apresentações de quadrilhas juninas e 40 trios pés de serra.

A programação dos festejos juninos realizada pelo Governo de Sergipe tem o patrocínio do Banese, Deso, Maratá, PagBet, TAG, e apoio da Energisa e MOB.

Fotos: Arthuro Paganini, Igor Matias e Erick O’Hara