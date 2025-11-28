Ação integrada da Rede Estadual a salva vida de recém-nascido no Huse

Nesta quinta-feira, 27, uma ação integrada entre unidades da Rede Estadual de Saúde salvou a vida de um bebê no Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse). Profissionais da unidade hospitalar e da Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL) realizaram um parto cesariano de uma mulher com gestação de aproximadamente oito meses. A paciente foi admitida no Huse ainda na madrugada, após sofrer um acidente automobilístico.

No Hospital de Urgências, a paciente seguiu sob os cuidados da equipe da Ala Vermelha e passou por avaliação em diversas especialidades como Neurocirurgia, Cirurgia Geral e Ortopedia, sendo solicitada a avaliação obstétrica. Por meio de uma atuação conjunta da unidade, o Núcleo Interno de Regulação (NIR) e setores internos como o Centro Cirúrgico viabilizaram que o procedimento cirúrgico fosse realizado.

O procedimento foi realizado sem intercorrências, como destacou a ginecologista e obstetra da MNSL, Edileusa Oliveira. “Era uma gestação na fase final e, discutido o caso com os médicos que acompanhavam a paciente, foi optado pelo parto, tanto para salvar o bebê quanto para que se pudesse viabilizar as medidas necessárias de cuidados à mãe”, explicou.

Para a diretora assistencial do Huse, Nataly Góis, a ação integrada destaca a importância e o compromisso da rede estadual em oferecer uma assistência de qualidade aos usuários do Sistema Único de Saúde. “Sabemos dos esforços de todas as equipes na missão de cuidar do próximo e, ainda mais, quando precisamos trabalhar contra o tempo para que todo esse cuidado faça a diferença, salvando vidas”, enfatizou.

A recém-nascida recebeu os cuidados da equipe multiprofissional da Unidade Pediátrica de Alta Complexidade Dr. José Machado Souza do Huse e será transferida para a Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL), referência estadual em partos de alto risco. Já a paciente segue aos cuidados da equipe multidisciplinar do Huse, em cuidados intensivos.

Foto: Ascom Huse