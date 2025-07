Aedes aegypti: nove cidades em SE estão com alto índice de infestação

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou, nesta terça-feira, 22, o quarto Levantamento Rápido de Índice de Infestação do Aedes aegypti (LIRAa) de 2025, que identificou nove municípios sergipanos com alto índice de infestação. Outros 44 municípios apresentaram médio risco, 21 com baixo risco e apenas um município que não realizou o levantamento.

O estudo mede a presença do vetor nas localidades pesquisadas que apresenta o índice satisfatório que vai de 0 a 0,9; o de média infestação de 1,0 a 3,9; e o de alto risco acima de 4,0. Os municípios de Cedro de São João (4,0); Barra dos Coqueiros (4,1); Riachão do Dantas (4,3); Malhador (4,6); Santa Luzia do Itanhy (4,8); Itabaiana (5,5); Cumbe (6,1); Simão Dias (6,3) e Nossa Senhora da Glória (6,6) ) apresentaram alto risco de infestação do Aedes aegypti.

De acordo com a gerente de endemias da SES, Sidney Sá, o levantamento é uma ferramenta crucial para identificar a presença do vetor nas localidades. “É observado os potenciais criadouros, locais onde o mosquito se prolifera com maior frequência. A partir desses dados, são desenvolvidas atividades de prevenção como visitas domiciliares, atividades educativas e palestras em escolas. Esse conjunto de ações de prevenção facilita para o gestor o planejamento e a implementação de medidas adequadas”, destacou a gerente.

Combate ao mosquito

O Aedes aegypti é o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. O vetor utiliza todo tipo de recipiente capaz de acumular água para depositar seus ovos. Por isso, é necessário que as pessoas reforcem as medidas preventivas para o combate eficaz contra o vetor, observando os vasos de plantas com acúmulo de água, reservatórios e pneus.

Outra forma de prevenção é a vacina contra a dengue, que tem como público-alvo crianças de 10 a 14 anos de idade. Ela é aplicada nas Unidades Básicas de Saúde dos municípios de Aracaju, Laranjeiras, Divina Pastora, Riachuelo, Barra dos Coqueiros, Itaporanga d’Ajuda, São Cristóvão e Santa Rosa de Lima com base em critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde (MS). O imunizante é quadrivalente e protege contra os quatro principais sorotipos virais que estão circulando no país e tem como público-alvo crianças de 10 a 14 anos de idade.

Além disso, como medida complementar é disponibilizado o carro fumacê ao enfrentamento do mosquito Aedes aegypti, em sua fase adulta. Apesar da circulação do carro fumacê, a população deve continuar adotando ações preventivas contra o mosquito.

Sintomas

Os infectados pelo mosquito podem apresentar febre, dor de cabeça e no corpo. Em caso de outros sintomas mais específicos, a pessoa deve procurar a UBS mais próxima de sua residência para uma avaliação médica. A população deve tomar cuidado com a automedicação, pois os anti-inflamatórios e os medicamentos que contêm ácido acetil salicílico são contraindicados em pessoas com dengue, pois podem aumentar o risco de sangramentos e complicações.

Foto: Ascom SES