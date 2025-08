América de Propriá e Guarany vencem na 3ª rodada da Copa Lotese

O primeiro fim de semana do mês de agosto foi de conclusão da 3ª rodada da Copa Lotese Governo do Estado. Dois jogos marcaram o encerramento da rodada . Os duelos aconteceram neste sábado (02/08), no interior de Sergipe.

Na região do baixo São Francisco, no município de Propriá, a bola rolou para América e Dorense. Mesmo com muita chuva, o estádio Durval Feitosa recebeu um bom público. O tricolor da ribeirinha levou a melhor e construiu a vitória no segundo tempo com gols de Danilo Bala e Geidson. Final: América de Propriá 2×0 Dorense.

E na região agreste, no município de Itabaiana, as equipes do Falcon e Guarany entraram em campo no estádio Etelvino Mendonça. O galo do sertão venceu a partida por 1 a 0. O único gol do Guarany foi marcado aos 24 minutos do primeiro tempo pelo zagueiro João Marcos.

A rodada teve início na última quarta-feira (30/07), com a goleada do Itabaiana no clássico contra o Sergipe por 4 a 1. Na quinta-feira, o Lagarto derrotou o Confiança por 1 a 0, na arena Batistão.

Confira a classificação da Copa Lotese Governo do Estado com o encerramento da rodada:

Grupo A

1) Itabaiana 07 pontos

2) Sergipe 06 pontos

3) América de Propriá 03 pontos

4) Dorense 01 ponto

Grupo B

1) Falcon 06 pontos

2) Lagarto 06 pontos

3) Confiança 03 pontos

4) Guarany 03 pontos

A competição retorna na próxima quarta-feira (06/07) com o início da 4ª rodada da Copa Lotese Governo do Estado. Acompanhe os confrontos:

Quarta-feira (06/08)

19h – Lagarto x Confiança, estádio Paulo Barreto, em Lagarto

Sábado (09/08)

15h15 – Dorense x América de Propriá, estádio Ariston Azevedo, em Nossa Senhora das Dores

15h15 – Guarany x Falcon, estádio Caio Feitosa, em Porto da Folha

Sergipe x Itabaiana, a definir data e horário.

FSF – Foto: Matheus Mendonça/FFC