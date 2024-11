Aracaju disponibiliza 20 Unidades de Saúde  com horário estendido

Com o objetivo de ampliar o acesso dos usuários aos serviços de saúde, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), segue com 20 Unidades de Saúde da Família (USFs) em horário estendido, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

De acordo com a coordenadora da Rede de Atenção Primária (Reap) da SMS, Anne Sousa, a rede segue diretrizes do Ministério da Saúde (MS) para qualificar os trabalhos, ampliar a resolutividade no atendimento e otimizar os serviços.

“A Reap é composta por 45 USFs e, destas, 20 ofertam horário estendido, todas desempenhando papel fundamental ao acesso dos usuários ao SUS, orientado pelos princípios da acessibilidade, cuidado, vínculo, continuidade e integralidade. Para atender esses princípios, a SMS desenvolve programas e ações, considerando a diversidade da necessidade da população. As USFs foram instaladas em todas as regiões da capital e garantem acesso a uma saúde qualificada”, orienta Anne.

Em Aracaju, as Unidades oferecem serviços variados, como acolhimento, consultas, salas de vacina, de curativos e de observação, atendimento odontológico eletivo e de urgência, acolhimento a pacientes com síndromes gripais, testes para detecção da covid-19, HIV, Sífilis, Hepatites e gravidez, aferição de pressão e glicemia, entre outros.

“A Atenção Primária possibilita a resolução de grande parte das necessidades de saúde e, caso seja necessário, o usuário é encaminhado para outras redes de saúde. A Estratégia Saúde da Família é o modelo prioritário para a qualificação do cuidado e a melhoria do acesso à população, formada por equipes multiprofissionais, compostas por agentes comunitários de saúde, enfermeiro, técnico de enfermagem, médico, ampliando o acesso ao cirurgião-dentista, auxiliar e técnico em saúde bucal e também ao assistente social”, complementa a coordenadora.

Confira as USFs com horário estendido

Estão disponíveis em horário estendido as seguintes USFs: Antônio Alves (bairro Atalaia), Augusto Franco (bairro Farolândia), Ministro Costa (Conj. Jardim Esperança), Dona Sinhazinha (bairro Grageru), Ávila Nabuco (Conj. Médidi), Niceu Dantas (bairro Mosqueiro), Marx de Carvalho (bairro Ponto Novo), Hugo Gurgel (bairro Coroa do Meio), Joaldo Barbosa (bairro América), Manoel de Souza (Conj. Sol Nascente), Edézio Vieira de Melo (bairro Siqueira Campos), Cândida Alves (bairro Santo Antônio), Dona Jovem (bairro Industrial), Francisco Fonseca (bairro 18 do Forte), José Machado (bairro Santos Dumont), José Calumby Filho (bairro Jardim Centenário), Onésimo Pinto (bairro Jardim Centenário), Fernando Sampaio (bairro Castelo Branco)m, Humberto Mourão e Geraldo Magela (bairro Orlando Dantas).

Salas de vacinação e testagem de covid

A rede de saúde de Aracaju também possui salas de vacinação em todas as USFs, as quais aplicam as doses de rotina preconizadas pelo Programa Nacional de Imunização.

“Os testes de RT-PCR para detecção da covid são ofertados em quatro Unidades de horário estendidos e divididas por região, que são: as USFs Augusto Franco (bairro Farolândia); Cândida Alves (bairro Santo Antônio); José Machado (bairro Santos Dumont) e Onésimo Pinto (bairro Jardim Centenário). Já os testes rápidos para covid são ofertados nas outras Unidades, com exceção da Unidade Porto Dantas”, completa Anne.

AAN – foto ascom SMS