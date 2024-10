Aracaju recebe 1.500 doses de vacina contra covid-19 para nova cepa

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) recebeu 1.500 doses de vacina contra a covid-19 nesta segunda-feira, 28, atualizadas para a cepa XBB 1.5, subtipo da variante Ômicron. A entrega ocorreu após o Ministério da Saúde (MS) ter repassado à Secretaria de Estado da Saúde (SES) que fez a distribuição aos municípios.

“A SES enviou esta nova remessa, voltada para crianças e grupos prioritários, conforme o cronograma do Ministério da Saúde. As novas doses recebidas foram fabricadas pela Moderna e são da vacina monovalente XBB. A recomendação no calendário de rotina é que sejam priorizadas crianças de 6 meses a menores de 5 anos e grupos com maior risco de desenvolver a doença, como idosos, imunocomprometidos, gestantes e puérperas”, destaca a coordenadora de Imunização da SMS, Larissa Ribeiro.

O vírus da covid-19 possui alta transmissibilidade e a principal medida de prevenção contra o aumento de casos da doença é a ampliação da cobertura vacinal entre a população.

“A saúde pública brasileira tem o privilégio de ter o Programa Nacional de Imunizações – PNI, que é reconhecido internacionalmente pelos resultados significativos na prevenção de doenças imunopreveníveis. Temos um calendário vacinal robusto e que contempla crianças, adultos e idosos, para garantir que muitas doenças imunopreveníveis permaneçam sob controle. Porém, faz-se necessário o protagonismo da população no que se refere ao autocuidado na prevenção de doenças. Garantir a situação vacinal atualizada é primordial”, reforça a coordenadora.

Podem se vacinar contra a covid-19

A campanha de vacinação atual foca nos grupos prioritários e naqueles que não possuem nenhuma vacina.

“O esquema primário direciona que crianças de 6 meses a menores de 5 anos devem receber duas doses. Já os imunocomprometidos a partir de 6 meses, o esquema vacinal é de três doses. Para os grupos prioritários a partir de 5 anos, uma dose anual da vacina monovalente XBB, já para as pessoas imunocomprometidas a partir de 5 anos, gestantes, puérperas e idosos, duas doses anuais da vacina monovalente XBB”, orienta a coordenadora.

Além disso, quem nunca se vacinou, independente da faixa etária, receberá uma dose. Para as pessoas com mais de 5 anos e que não pertencem aos grupos prioritários, ou seja, quem já possui o esquema com duas doses, não tem indicação para receber a dose anual ou reforço.

Pontos de vacinação

Além de disponibilizar as vacinas em todas as 45 Unidades de Saúde da Família da capital, de segunda a sexta-feira, a SMS criou estratégias para facilitar o acesso aos imunizantes.

“O Programa Saúde na Escola (PSE), em parceria com a Secretaria da Educação de Aracaju, leva para as unidades de ensino públicas e privadas as vacinas. Outra estratégia, é a atualização da caderneta de vacinação aos sábados nos três shoppings da capital, das 13h às 18h, para as pessoas a partir de 5 anos de idade. Manter a caderneta de vacinação em dia diminui a probabilidade de contrair diversas doenças”, completa Larissa.

Fonte e foto SMS