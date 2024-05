Prefeitura de Aracaju recebe equipamentos para o Hospital Nestor Piva

Em um ato de compromisso com a melhoria da qualidade de vida da população aracajuana, nesta sexta-feira, 24, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) recebeu 19 computadores oriundos de investimento de emenda parlamentar do vereador Vinícius Porto, que beneficiarão o Hospital Nestor Piva.

O secretário municipal da Saúde, João Vitor Burgos Mota, destaca que a entrega dos equipamentos foi o resultado de um trabalho conjunto entre diversos setores que compõem a gestão municipal.

“O esforço conjunto de todos os profissionais envolvidos foi essencial para que pudéssemos atender essa demanda. A gestão municipal está unida por uma mesma causa, que é a melhoria da prestação e da assistência aos nossos usuários e trabalhadores. É um dia de muita felicidade, pois através desta emenda parlamentar, vamos renovar e melhorar os processos envolvidos no trabalho e também no protocolo sanitário do Hospital Nestor Piva, que já funciona 100% com o prontuário eletrônico”, explica o gestor.

Emenda parlamentar

O valor de R$ 69.800 da emenda de investimento foi oriundo do vereador Vinicius Porto, que ressaltou que não são apenas recursos, mas um passo significativo na busca por uma saúde mais acessível e eficiente na capital sergipana.

“A população exige que a gente trabalhe incansavelmente para aprimorar a qualidade de vida e a saúde é um pilar fundamental nesse processo. Por isso estamos aqui no Nestor Piva, com o comprometimento da gestão municipal em direcionar esses recursos para a modernização do hospital, fortalecendo a visão de que investir na saúde é investir no bem-estar coletivo, contribuindo para a construção de uma cidade mais saudável e com qualidade de vida para todos os seus cidadãos”, ressalta o parlamentar.

Segundo o representante do Hospital Nestor Piva, Alexandre Pinto, o sentimento é de gratidão. “Só temos a agradecer a todos os envolvidos por estes novos equipamentos. Estas novas máquinas vão renovar e compor nosso parque tecnológico, sendo muito bem utilizada pelos servidores na agilidade do atendimento à população”, disse.

Foto: Ascom/SMS