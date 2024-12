Aracaju supera a meta de vacinação do público feminino contra HPV

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), vacinou, até o momento, 5.285 crianças do sexo feminino, de 9 a 14 anos, contra Papilomavírus Humano (HPV), o que corresponde a 102,03%, índice superior à meta, que é de 90% de cobertura. Já para as crianças do sexo masculino, foram vacinados 6.011, o que equivale a 83,51% da população deste grupo.

De acordo com a coordenadora de Imunização da SMS, Larissa Ribeiro, é muito importante proteger contra a infecção pelo papiloma vírus (HPV), que é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) e pode infectar pela pele ou mucosa (oral, genital ou anal) e, quando apresenta lesões precursoras não tratadas precocemente, podem evoluir para câncer, principalmente no colo do útero.

“O HPV se dá pela elevada frequência e associação com vários tipos de neoplasias, como câncer de colo do útero, pênis, vulva, canal anal e boca e em orofaringe. A infecção pelo HPV também está associada ao desenvolvimento de verrugas anogenitais e papilomatose respiratória recorrente, patologias classificadas como benignas, do ponto de vista oncogênico, mas que causam grave comprometimento clínico e psicológico nos indivíduos afetados”, destaca Larissa.

Vacina contra HPV e locais de oferta

Segundo o Calendário Nacional de Vacinação, a vacina contra HPV é dose única, para pessoas de 9 a 14 anos, do sexo feminino e masculino. Este ano, o Ministério da Saúde (MS) incluiu ao grupo prioritário a vacinação para pessoas com papilomatose respiratória recorrente (PRR).

Também fazem parte dos grupos prioritários pessoas com imunocomprometimento; vítimas de violência sexual; homens e mulheres de 9 a 45 anos de idade, e para pessoas de 9 a 45 anos com condições clínicas especiais (vivendo com HIV/Aids; transplantados de órgãos sólidos ou medula óssea e pacientes oncológicos; imunossuprimidos por doenças e/ou tratamento com drogas imunossupressoras).

“As 45 Unidades de Saúde da Família [USF] de Aracaju dispõem da vacina e para obter a proteção, pais ou responsáveis devem levar as crianças e os adolescentes com idade entre 9 e 14 anos que ainda não tomaram nenhuma dose, é necessário à apresentação do cartão de vacina e o documento de identificação oficial”, completa a coordenadora.

Foto ascom SMS