Banese, 64 anos de confiança, crescimento e compromisso com Sergipe

Por Marco Antônio Queiroz*

Ao completar 64 anos na próxima quinta, dia 13 de novembro de 2025, o Banco do Estado de Sergipe (Banese) traz consigo mais conquistas: em recente publicação especializada, posicionou-se como o 16° banco com melhor rentabilidade operacional na sua categoria. Já no ranking Global das instituições financeiras nacionais, ganhou duas posições subindo para 62°, entre os 100 maiores Bancos do Brasil.

São conquistas relevantes, pois no competitivo e altamente regulado setor financeiro brasileiro disputam bancos de capital de origem nacional e estrangeira, bancos públicos e privados, e estar entre os 100 maiores bancos do Brasil é um reconhecimento e tanto. Se observarmos que dos 100 maiores bancos do país ranqueados, 49 têm capital estrangeiro, o Banese está entre os 51 maiores bancos brasileiros de capital com origem nacional.

Não é pouco, pois dados do Banco Central do Brasil (Bacen -Data 2T/25) mostram que o Sistema Financeiro Nacional (SFN) reúne cerca de 1.400 conglomerados financeiros e instituições independentes autorizadas a funcionar pelo Bacen, e desse universo, o Banese está entre os 100, mais precisamente, entre os 62 maiores bancos desse universo, um grupo que representa menos de 5% das instituições ativas no país.

Você sabia que os 100 maiores bancos do país estão sediados em apenas 11 unidades da federação, sendo que apenas dois deles de capital de origem nacional tem sede no Nordeste? O Banco do Nordeste (BNB), no Ceará; e o nosso Banese, claro.

Alguns dados quantitativos explicam o quanto o Banco dos sergipanos tem se movido em direção ao crescimento: em apenas dois anos, o banco alcançou R$ 13,5 bilhões em ativos, e R$ 4,97 bilhões em carteira de crédito, o que representa um crescimento de 56,65% e 30,26%, respectivamente.

Para efeito de comparação, o saldo da carteira de crédito do Sistema Financeiro Nacional cresceu, no mesmo intervalo, 22,1%. Ou seja, o Banese cresceu cerca de 36% acima da média nacional, demonstrando desempenho consistente e com expansão sustentada por gestão prudencial e alinhada às normas do Banco Central.

Esse desempenho superior tem origem na determinação do governador Fábio Mitidieri em fortalecer o Banese e estimular a expansão sustentável da instituição. Com uma visão estratégica de desenvolvimento, o governador determinou aportes no capital do banco, garantindo que o Banese atendesse plenamente às exigências regulatórias e ampliasse, com segurança, a capacidade de crédito.

O Banese não cresce por crescer. O desenvolvimento da instituição está alinhado à missão de promover o engrandecimento de Sergipe, irrigando a economia local com crédito produtivo e sustentável. As carteiras imobiliária, rural e de financiamento tiveram crescimento superior a 50% nos últimos dois anos, superando a marca de R$ 1,2 bilhão.

Decidido a avançar no setor imobiliário, o Banco foi credenciado pela Caixa Econômica Federal (agente operador do FGTS), em janeiro de 2024, para operações de crédito no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, parceria inédita na história das duas instituições.

Agente financeiro já credenciado pelo BNB para aplicar recursos do FNE, em julho de 2024 o Banese teve ampliado o seu limite, de R$ 250 milhões para R$ 400 milhões, permitindo que avançasse decididamente no financiamento de empresas sergipanas.

Tal avanço se faz concomitante à implementação de sistemas robustos de governança corporativa, controles internos e políticas de compliance, assegurando uma operação cada vez mais integrada às melhores práticas do mercado financeiro nacional. Essa é uma atuação reconhecida e assegurada por agências de ratings internacionais que mantêm altíssima confiança no Banco, como a Fitch Ratings, que reafirmou, em 21 de maio último, o nosso rating nacional de Longo Prazo ‘AA+(bra)´’, perspectiva estável.

O Banese também cresce sem esquecer das pessoas, o maior ativo que possui, e por isso foi reconhecido por um estudo da FGV/Folha, publicado no final de 2024, com o primeiro lugar em Diversidade entre empresas do setor financeiro e de tecnologia com até 4.999 funcionários.

Em 2025, o Banese segue investindo na jornada digital para os clientes, tendo lançado, recentemente, a abertura de conta de forma digital, via App, onde o cliente escolhe a agência onde deseja possuir conta.

Preocupado em contribuir com a educação financeira dos sergipanos, a instituição aderiu à plataforma Meu Bolso em Dia da Febraban, que oferta cursos e capacitações online e gratuitas para todos que desejarem. Também iniciou palestras sobre educação financeira em municípios sergipanos, e em órgãos públicos de Sergipe.

Costuma-se dizer que um time tem a feição do líder, e o movimento do Banese em direção ao atendimento das expectativas da sociedade sergipana reflete a visão de desenvolvimento adotada pelo Governo de Sergipe e todas as secretarias e órgãos públicos da gestão, sob a liderança do governador Fábio Mitidieri, que reconhece o papel do Banese como ferramenta estratégica para o crescimento econômico sergipano. O Banco atua de forma articulada com as políticas públicas estaduais, financiando projetos que estimulam o investimento produtivo, a inovação, e a inclusão social e financeira.

O Banese chega ao seu 64º aniversário com conquistas expressivas e perspectivas ainda maiores. A implementação da primeira Loteria Estadual (Lotese) foi mais um marco na jornada deste grande banco sergipano. A realização de mais um concurso público foi uma demonstração de que esse compromisso com o futuro do Banese, e de Sergipe, está sendo construído com planejamento, eficiência e coragem.

Enfim, costumo dizer que “quem nada entre tubarões não pode ser peixe pequeno”. No mercado financeiro, crescer e ocupar espaços não é opção. E próximo de completar 64 anos de existência, o Banese segue crescendo e ocupando espaços.

Viva o Banese! Viva Sergipe!

* Marco Antônio Queiroz é Presidente do Banese