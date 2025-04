Campanha de vacinação contra a gripe começa na segunda em Sergipe

A campanha de vacinação contra a gripe começa em Sergipe nesta segunda-feira (7). A Secretaria Estadual da Saúde iniciou, na última terça-feira (1º), a distribuição das vacinas com as prefeituras sergipanas, responsáveis pela imunização contra a influenza. Já o ‘Dia D’ da vacinação contra a doença está previsto para 10 de maio próximo.

Segundo o diretor estadual de Vigilância em Saúde, Marco Aurélio Góes, quanto mais cedo vacinar, menor será o impacto dos casos durante a sazonalidade. “Além disso, temos a circulação do vírus da Covid-19. Portando, orientamos as pessoas que atualizem a caderneta vacinal na unidade básica de saúde mais próxima de suas residências”, orienta Aurélio Góes. Ele ressalta a importância de as pessoas participarem do ‘Dia D’ da vacinação contra a influenza.

A vacina contra a gripe é trivalente e passa a fazer parte do Calendário Nacional de Vacinação para crianças a partir de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), idosos com 60 anos e mais e gestantes. O secretário do Conselho de Secretários Municipais de Saúde, Salviano Mariz, pontuou que é indispensável que os municípios tomem a iniciativa de vacinação: “A vacina é um instrumento primordial para evitar o internamento das crianças na rede hospitalar”, afirmou.

Fonte: Ascom SES – Foto: Marcelle Cristinne