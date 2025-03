Campeonato Sergipano 2025 consagra novo campeão em final histórica

A grande final do Campeonato Sergipano de Futebol 2025, neste sábado, 29, foi um verdadeiro espetáculo esportivo. Em um estádio lotado, com 13 mil torcedores vibrando a cada lance, a equipe do Confiança conquistou o título de bi-campeão de forma emocionante, coroando uma campanha de destaque na competição. O futebol sergipano vive um momento histórico com o maior investimento já realizado pelo Governo do Estado, por meio do Banese e Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel).

Foram R$ 3 milhões destinados ao desenvolvimento da modalidade, um aumento expressivo em relação aos últimos anos: R$ 2,3 milhões investidos em 2024 e R$ 1,8 milhão investido em 2023. Esse aporte tem fortalecido os clubes, fomentado categorias de base e incentivado a presença do torcedor nos estádios.

Para a secretária da Seel, Mariana Dantas, este investimento reflete o compromisso com o crescimento do futebol local: “Sabemos da importância do esporte na vida do povo sergipano. Esse investimento recorde é uma forma de impulsionar o futebol do estado, dar suporte aos clubes e valorizar nossos atletas e torcedores. A grande final de hoje é um reflexo desse trabalho”.

Campeonato

O campeonato deste ano foi um dos mais disputados dos últimos tempos, com reviravoltas, golaços e a paixão do torcedor sergipano pulsando em cada rodada. Desde a fase de grupos até os mata-matas, o nível técnico elevado e a competitividade foram os grandes protagonistas. O Itabaiana também teve um desempenho memorável, chegando à final com méritos e proporcionando uma partida equilibrada até o apito final.

A decisão contou com uma ação especial do programa ‘Gol da Gente’, iniciativa do Governo do Estado, por meio da Seel, que disponibilizou 1.500 ingressos sociais, representando 10% da capacidade total do estádio, para que mais torcedores pudessem viver a experiência única de uma final inesquecível. Ao todo, foram disponibilizados 19.900 ingressos para 34 jogos do campeonato.

O técnico do time campeão, Waguinho Dias, celebrou a conquista e exaltou a dedicação da equipe. “Foi uma campanha incrível! Enfrentamos grandes adversários, superamos desafios e conseguimos essa vitória que tanto sonhamos. Essa conquista é para os nossos torcedores, que nos apoiaram o campeonato inteiro”.

Nas arquibancadas, a emoção foi a tônica do jogo. A torcedora Regina Rosa Carvalho, que esteve presente graças ao ingresso social do ‘Gol da Gente’, compartilhou sua felicidade. “Nunca tinha vindo a uma final antes com toda a minha familia. Poder estar aqui, ver meu time ser campeão e sentir essa energia é algo que vou lembrar para sempre!”.

Foto: Erick O’Hara