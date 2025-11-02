Capela e Aracaju são campeões da Supercopa Serigy de Futebol Amador

O futebol sergipano viveu um sábado de celebração com as finais da Supercopa Serigy de Futebol Amador, realizadas no dia 1º de novembro, reunindo as melhores equipes do estado em uma grande festa de emoção, talento e inclusão. Em campo, Capela e Aracaju levantaram os troféus das categorias masculina e feminina, respectivamente, e receberam o prêmio principal de R$ 50 mil.

Na decisão masculina, Capela venceu Rosário do Catete por 2 a 1, garantindo o título inédito da competição. Já entre as mulheres, Aracaju superou Pedrinhas por 1 a 0, coroando uma campanha marcada por técnica, disciplina e entrosamento.

Além dos campeões, o pódio da Supercopa Serigy também foi marcado por disputas equilibradas. No masculino, Rosário do Catete ficou com o vice-campeonato após uma campanha consistente e recebeu R$ 25 mil pela segunda colocação, enquanto o terceiro lugar ficou com São Domingos, que garantiu R$ 5 mil. No feminino, Pedrinhas conquistou o vice e levou R$ 25 mil, e Gararu completou o pódio em terceiro, recebendo R$ 5 mil. As equipes se destacaram pela garra e pela qualidade técnica ao longo da competição, reforçando o nível crescente do futebol amador sergipano.

A Supercopa Serigy também reconheceu os destaques individuais, com R$ 10 mil distribuídos entre atletas e treinadores eleitos nas categorias especiais.

No masculino, Walfredo (Capela) foi eleito melhor treinador, enquanto Kendyanderson (São Domingos) recebeu o prêmio de melhor goleiro. O título de melhor jogador ficou com Robério (Capela), o de artilheiro com Mikael (Tobias Barreto), e o de destaque jovem com Guilherme (Rosário do Catete). No feminino, Kiwanne (Gararu) foi eleita melhor jogadora, e Cinthia Santos (Aracaju) levou o prêmio de melhor goleira. Gracielle Costa (Aracaju) foi reconhecida como melhor treinadora, Keyla (Gararu) como artilheira, e Vanessa (Pedrinhas) como destaque jovem.

Para José Robério Silva, destaque de Capela, o título coroa um trabalho coletivo.“Foi um campeonato muito competitivo, e esse troféu representa o esforço de todo o grupo. A cidade inteira está em festa”.

Vanessa de Jesus, eleita melhor jogadora do campeonato, celebrou o reconhecimento que coroou sua regularidade e liderança em campo. “Essa premiação mostra que a gente tem muita capacidade e em 2026 seremos campeãs”.

A treinadora Gracielle Costa, que comandou Aracaju ao título feminino, destacou a representatividade da conquista. “Mais do que um título, esse resultado mostra a força do futebol feminino sergipano. Estamos conquistando espaço e inspirando novas atletas”, disse a técnica que agora se prepara para estrear na Copa Rainha Marta, realizada em Alagoas, de 3 a 7 de novembro.

Incentivo ao esporte

O governador Fábio Mitidieri destacou a alegria de participar do evento e o orgulho por uma competição que valoriza o respeito e a igualdade, ao garantir a presença obrigatória de equipes femininas. “A Copa Serigy é uma política pública que valoriza o esporte amador e gera oportunidades reais. O futebol é inclusão, e essa competição é prova disso”, afirmou.

Ele ressaltou ainda que o Governo de Sergipe segue firme no incentivo ao esporte em todo o estado, promovendo inclusão, oportunidades e desenvolvimento para atletas de todas as regiões.

“Esse compromisso, evidenciado dentro de campo, fortalece a construção de políticas públicas e garante o investimento necessário para colocá-las em prática”, disse.

A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, celebrou o sucesso da competição e o protagonismo feminino. “A inclusão das equipes femininas foi uma condição essencial para a realização da Copa Serigy. Ver a mobilização dos municípios e a qualidade das jogadoras mostra o quanto o futebol feminino avançou em Sergipe”, declarou.

Destaques regionais

Os campeões regionais da Copa Serigy também se destacaram nas disputas deste ano. No masculino, Rosário do Catete, Canindé de São Francisco, Capela e Tobias Barreto demonstraram força, organização e talento para conquistar seus títulos regionais. No feminino, Aracaju, Gararu, Ilha das Flores e Pedrinhas reforçaram a evolução do futebol feminino no estado, garantindo vagas com atuações marcadas por técnica, garra e espírito coletivo. Juntos, esses municípios representam a diversidade e a competitividade que fazem da Copa Serigy um dos torneios mais importantes do esporte sergipano.

Uniformes

Durante a cerimônia, foi apresentado o uniforme que as atletas utilizarão na Copa Rainha Marta, em um momento marcado por entusiasmo e orgulho. O governador Fábio Mitidieri e a secretária Mariana Dantas celebraram a apresentação, destacando a importância do incentivo ao esporte feminino e o simbolismo de vestir um uniforme que representa determinação, talento e o crescimento do futebol sergipano no cenário nacional.

O governador anunciou ainda um investimento de R$ 200 mil para o futebol feminino em 2026, valor que contemplará a equipe campeã e a vice do Campeonato Sergipano. Ele destacou que o montante representa o dobro do repasse realizado em 2025, quando R$ 100 mil foram destinados ao Juventude de Estância. A medida reforça o compromisso do governo em ampliar o apoio, fortalecer a modalidade e garantir melhores condições para o desenvolvimento das atletas.

Sobre a Copa Serigy de Futebol Amador

A Copa Serigy de Futebol Amador é promovida pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), em parceria com a Federação Sergipana de Futebol (FSF) e apoio do Banese. O evento também foi viabilizado por meio de emenda parlamentar do senador Alessandro Vieira, no valor de R$ 500 mil, apoio já garantido para a próxima edição, em 2026.

Em sua primeira edição, o torneio mobilizou 31 municípios, com a participação de 62 equipes distribuídas entre as categorias masculina e feminina. A competição foi realizada em 24 cidades-sede, com uma programação de 146 partidas, iniciada em 9 de agosto.

Um dos marcos desta edição foi a obrigatoriedade da inscrição de equipes femininas por todos os municípios participantes, consolidando o protagonismo do futebol feminino em Sergipe. A premiação totalizou R$ 210 mil, distribuídos de forma igualitária entre as categorias. Além disso, a equipe campeã feminina representará o estado na Copa Rainha Marta Nordeste, ampliando a visibilidade do futebol sergipano no cenário regional.

É importante destacar que todas as equipes participantes receberam kits completos de apoio, incluindo bolas oficiais, jogos de redes, uniformes completos e transporte para a abertura, totalizando um investimento de R$ 650 mil. Essa estrutura, oferecida pelo Governo de Sergipe, fortalece o futebol amador, garante equidade entre os municípios e assegura que atletas de todas as regiões disputem a competição com qualidade e dignidade.

Foto: Erick O’ Hara