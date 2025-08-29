Captação de órgãos no Huse renova esperança para os pacientes que aguardam por transplante; o recente beneficiou receptores de 5 estados

Na sala do Centro Cirúrgico do Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), a equipe formada por cirurgiões, anestesista, instrumentadoras e profissionais da área de Enfermagem, prepara-se para mais uma captação de órgãos na unidade hospitalar. Ao iniciar o procedimento, os profissionais se reúnem em um momento simbólico, com um minuto de silêncio, prestando uma última homenagem e respeito ao paciente doador e seus familiares.

O doador, um jovem de 31 anos com histórico de queda de moto e Traumatismo Cranioencefálico (TCE) grave. O paciente foi encaminhado à unidade hospitalar, onde foi assistido pela equipe médica e multidisciplinar da Ala Vermelha, além da investigação e fechamento do protocolo de morte encefálica. Após o acolhimento realizado pela Organização de Procura de Órgãos (OPO) e aceite familiar, os órgãos são designados pela Central Estadual de Transplantes (CET) para o Sistema Nacional para encontrar o receptor compatível.

Somente este ano, em Sergipe já foram realizadas quatro captações do coração e mais de 30 captações de múltiplos órgãos. “É a esperança que se renova, e a gente acaba transformando a vida de pessoas que precisam de um transplante. É muito importante destacar todo o trabalho realizado por toda a equipe, da OPO e da própria unidade hospitalar. Sabemos que é um momento que muitos familiares ressignificam a dor pela perda do ente querido. Uma família bem acolhida por todos acaba por entender todo o processo e diz o ‘sim’ para a doação. Isso faz a diferença na vida daqueles que aguardam por este momento”, destacou a coordenadora da OPO, Darcyana Lisboa.

Neste caso, foram doados o coração, rins, fígado e córneas, beneficiando receptores não apenas de Sergipe, mas também de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Alagoas e Distrito Federal. “É muito gratificante quando conseguimos realizar uma extração do coração. Isso mostra um trabalho interligado, seja na qualidade da assistência prestada ao paciente doador durante o período de internação ou na parceria das equipes para salvar vidas. Mobilizamos profissionais do estado de Alagoas para a captação, assim como a equipe do Samu 192 Sergipe e da Polícia Militar, para que este órgão chegue o mais rápido possível ao seu destino, e um transplante ainda mais seguro”, salientou Darcyana.

Seja um doador

Para que o paciente seja doador, basta manifestar o desejo à família, pois a doação de órgãos e tecidos só acontece após a autorização familiar documentada. O protocolo para a doação de órgãos é iniciado com a identificação de pacientes neurocríticos, que estejam em Glasgow 03 (escala de coma), indicando uma provável morte encefálica. Esses pacientes são acompanhados pela OPO e, quando constatada a morte encefálica, o protocolo de doação é iniciado, sempre respeitando a decisão dos familiares.

A Organização de Procura de Órgãos estadual fica localizada no Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), próxima ao Setor de Oncologia da unidade hospitalar.

Foto: Mário Sousa/SES