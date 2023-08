Radialista Carlos Batalha, pai do ex-vereador Thiaguinho, sepultado nesta segunda-feira, disse que a causa mortis foi um infarto fulminante

Durante velório do ex-vereador, Thiaguinho Batalha, que faleceu neste final de semana na capital sergipana. Na ocasião, o radialista e diretor de Radiodifusão da Aperipê, Carlos Batalha, pai do ex-vereador, foi entrevistado e lamentou a morte do filho.

Carlos Batalha contou que, quando soube da notícia acerca do falecimento do filho, estava fora do estado, em uma viagem a trabalho. “Eu estava em São Paulo, onde participei durante toda a semana de um congresso na TV Cultura. Eu estava no meu celular, passando várias mensagens para amigos, que são pais, quando recebi um telefonema da minha nora, a Larissa, e ela não conseguia falar, não consegui falar e a linha caiu.

De repente a irmã dela me mandou a mensagem, dizendo ‘O Samu acabou de sair daqui e deu um atestado de óbito para o Thiago’. É algo que eu não tive nem tempo. Nem o tempo explica isso ou vai aliviar a dor. Ele vai deixar saudades. Quando você já tem parente enfermo, a família já vai se preparando psicologicamente. Mas quando é de repente, um jovem, no esplendor dos seus 35 anos, a coisa é realmente incompreensível. A gente tem que rezar muito e pedir muito a Deus. Ele era muito engajado, muito envolvido. Nós conversávamos sobre política de duas a rês vezes por dia, até de madrugada. Mesmo ele não estando vereador agora, ele dava as opiniões dele, a gente conversava”, relembrou o pai.

Foi perguntado a Carlos Batalha se Thiaguinho possuía algum problema que pudesse explicar a morte precoce do filho. Circularam, pela internet, boatos de que a morte do ex-vereador poderia ter relação com uma suposta dependência química, o que Carlos Batalha rechaçou:

“Eu sinceramente não tenho subterfúgios, na minha vida, não sou de esconder nada. Ele teve um período, sim. Mas isso já tem dois anos. Ele foi internado, passou seis meses internado e, graças a Deus, ele estava totalmente livre disso, inclusive, com acompanhamento emocional e da família, como de amigos e tudo mais. Eu não tenho o que esconder. Mas essa não foi a causa. A causa foi um infarte fulminante”, disse.