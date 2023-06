Circuito junino acontece em Aracaju e em vários outros municípios de Sergipe, com a realização de eventos de potencial cultural e turístico

Historicamente, as festas trazidas ao Brasil pelos portugueses no período colonial em homenagem a Santo Antônio, São João e São Pedro se tornaram ícones da cultura do Nordeste. Realizadas no mês de junho, na atualidade, essas festividades são traduzidas pelo forró, o ritmo mais nordestino que existe. Em Sergipe, ineditamente, serão 30 dias de festa neste ano, promovida pelo Governo do Estado, com programação no Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, em Aracaju, e também em diversos outros locais da capital sergipana.

Também há os festejos promovidos por prefeituras de municípios reconhecidos pelas tradições juninas e com potencial para atrair muitos turistas. Então, como Sergipe é o ‘país do forró’ e, neste junho inteirinho, são inúmeras as opções para ‘forrozear’, basta conferir a programação dos festejos divulgados no estado, escolher o evento e dançar até o dia clarear.

Segundona da Rua São João

Toda segunda-feira em Aracaju tem a ‘Segundona do Turista na Rua São João’, no bairro Industrial, um dos mais antigos da capital. Na programação, há apresentações de quadrilhas juninas, bandas e artistas locais, além de contar com barracas de comidas típicas e de artesanato, oportunizando ao visitante experienciar as tradições nordestinas de forma única e autêntica.

Arraiá do Povo

Atestando a efervescência do mês de junho, época caracterizada pelo ritmo mais nordestino do país, o forró, de forma inédita, durante 31 dias, tem festa no Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, em Aracaju, de 1º de junho a 1º de julho. Mas tem ainda programação no Gonzagão, Centro de Criatividade e 18 do Forte. Ao todo, são mais de 250 atrações sergipanas e nacionais, entre elas, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, Mestrinho, Joelma, Calcinha Preta, Zé Vaqueiro, Mastruz com Leite, Solange Almeida, além de artistas locais, trios pés de serra e apresentações de quadrilhas juninas.

Quadrilhas do Gonzagão

Com o objetivo de manter viva a tradição da dança junina no estado, o Governo do Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), vai promover entre os dias 11 e 14 de junho, o Concurso de Quadrilhas do Gonzagão. O evento acontece no Complexo Cultural Gonzagão, no Conjunto Augusto Franco, e faz parte da programação do Encontro Nordestino de Cultura 2023. A entrada é gratuita e a final do concurso será realizada no dia 17 de junho.

Concurso de Quadrilhas



O Concurso de Quadrilhas Arranca Unha acontece entre os dias 3 e 6 de junho, a partir das 19h, no Centro de Criatividade Governador João Alves Filho, no bairro Cirurgia, também em Aracaju. Com mais de três décadas de história, o Arraiá do Arranca Unha é uma das mais tradicionais festas juninas de Sergipe e ele é o carro-chefe da programação. A final acontece no dia 10 de junho.

Arrastapé do 18

O bairro 18 do Forte é um dos mais antigos de Aracaju, localizado na Zona Norte. O Arrastapé do 18, nos dias 9 e 10 de junho, será um evento com muito forró e promete ser mais um marco da cultura populara. Nele, grandes nomes da música brasileira vão se apresentar. No dia 9 de junho haverá shows de Jonas Esticado, Solange, Matheus Fernandes e Avinne Vinny; e no dia 10 será a vez de Fogo na Saia, Saia Rodada, Pablo e Alcymar Monteiro.

Gonzagada

Acontece no Complexo Cultural Gonzagão, conjunto Augusto Franco, a primeira edição da ‘Gonzagada’, evento integrante do Encontro Nordestino de Cultura 2023. Promovida pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), o evento acontece entre os dias 20 e 30 de junho, com início às 19h, tendo em sua programação a apresentação de artistas da terra, além da presença do artesanato sergipano, em uma ação conjunta com a Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem).

Forró Caju

O Forró Caju 2023, promovido pela Prefeitura de Aracaju acontece na Praça de Eventos Hilton Lopes (entre os mercados centrais), com shows de artistas locais e de renome nacional, entre os dias 23 de junho, véspera de São João, até 29 de junho, dia de São Pedro, com 56 atrações locais, 37 atrações nacionais, além dos trios pé de serra. A programação também conta com a Marinete do Forró, receptivos no aeroporto e em outros pontos da cidade.

Areia Branca tem forró

O São João Pé no Chão, abertura dos tradicionais festejos juninos em Areia Branca, no Agreste Central sergipano, aconteceu nos dias 30 e 31 de maio. O forró foi garantido com grandes atrações nacionals, como Xand Avião, Mari Fernandez, Solange Almeida e Nattan, além de artistas locais. No dia 24 de junho, Dia de São João, haverá celebração religiosa. Os festejos serão encerrados em 2 de julho com a tradicional cavalgada.

Festejos em Estância

A Salva Junina em Estância, a capital do Barco de Fogo, em 31 de maio, abriu oficialmente a temporada dos festejos juninos no município. Em sua programação, arrastão com grupos folclóricos, hasteamento das bandeiras dos santos juninos – Santo Antônio, São João e São Pedro – e a benção da fogueira. O Forródromo Rogério Cardoso foi palco de shows com grandes atrações: Nattanzinho, Calcinha Preta, Forró Maior e o artista estanciano Tyta Barão. Os festejos se estendem até 2 de julho, com diversas atrações musicais. Todos os dias têm apresentação de barcos de fogo, em especial no dia 11 de junho, quando é celebrado o Dia do Barco de Fogo. Também há apresentação da Batucada e de quadrilhas juninas.

São Pedro de Capela – Festa do Mastro

A Festa do Mastro, em Capela, que em 2023 completa 84 anos, acontecerá entre os dias 30 de junho e 2 de julho, no ‘São Pedro mais arretado do Brasil’. Trata-se de uma das mais importantes manifestações culturais de Sergipe. No dia 2 de julho acontece a Busca do Mastro e o arrastão com o cantor baiano Bell Marques.

Festa dos Caminhoneiros

Em Itabaiana, cidade conhecida como a Capital Brasileira do Caminhão, acontece a tradicional Festa dos Caminhoneiros, que, em 2023, chega à 56ª edição. Trata-se de uma das festas mais tradicionais do país e, neste ano, será realizada nos dias 10 e 12 de junho. Na programação, além de shows musicais, haverá carreata mirim, alvorada festiva, seguida de megacarreata. No dia 13, feriado municipal, acontecem as celebrações em honra ao padroeiro Santo Antônio, com a tradicional procissão pelas principais ruas da cidade.