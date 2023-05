Covid-19: Em Aracaju, 70% dos pacientes internados não completaram o esquema vacinal, informa a Secretaria Municipal de Saúde

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), registra aumento no número de internamentos de pessoas diagnosticadas com covid-19. Conforme apontou o último boletim epidemiológico, a taxa de ocupação de leitos de enfermaria cresceu 21% por dia na semana referente de 14 a 20 de maio. Do total de pacientes internados, 70% são pessoas que não completaram o esquema vacinal.

De acordo com o Monitoramento de Indicadores Epidemiológicos Precoces da SMS, no momento, a média diária é de 17 pessoas sendo internadas em leitos da rede pública e privada da capital. A diretora de Vigilância em Saúde, Taise Cavalcante, explica que embora a positividade apresente uma queda após cinco semanas de crescimento, o número de internamento segue subindo entre as pessoas que não completaram o esquema vacinal, não se vacinou nos últimos quatro meses ou ainda que não recebeu nenhuma dose.

“O que chama mais atenção é que 70% dos pacientes internados ou que estão chegando ao internamento estão com a vacina atrasada, não tem registro de vacina no cartão vacinal ou tem mais de quatro meses que tomou a última dose. Isso só reforça a importância de completar o esquema vacinal. Lembrando que nas nossas 45 Unidades Básicas de Saúde e nos três shoppings da capital estamos disponibilizando a vacinação contra a covid-19”, explica Taise.

Ainda segundo o Monitoramento de Indicadores Epidemiológicos Precoces, dos últimos 17 pacientes internados, 15 têm idade acima de 70 anos. Por essa razão, faz-se necessário verificar o cartão vacinal já que, em Aracaju, 276.689 pessoas ainda não completaram o esquema vacinal.

Vacinação

Nas UBSs, a vacina contra a covid-19 está disponível de segunda a sexta-feira para toda a população, das 8h às 16h; e há quatro UBSs com horário estendido até as 18h: Augusto Franco, Marx de Carvalho, Francisco Fonseca e Onésimo Pinto.

Nos shoppings, os pontos de vacinação estruturados pela Prefeitura de Aracaju funcionam de segunda a sábado, das 10h às 16h, para pessoas a partir dos 5 anos de idade. Para receber os imunizantes contra covid-19, é preciso apresentar documento com foto e comprovante de residência de Aracaju, além do cartão de vacina.

Foto: Marcelle Cristinne