Crai Sergipe é o 1º do Norte e NE a contar com espaço físico e assistência especializada para crianças e adolescentes vítimas de violência sexual

O Centro de Referência no Atendimento Infantojuvenil de Sergipe (Crai), equipamento da Secretaria de Estado da Saúde (SES), vinculado à Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL) realiza atendimentos multidisciplianares com médicos, psicólogos, equipe de enfermagem, assistentes sociais e outros profissionais. O centro oferece um serviço especializado voltado para o atendimento de crianças e adolescentes de até 18 anos vítimas de violência sexual em Sergipe. Com dois anos de atuação, o Crail é modelo para implantação de outras unidades no país e já recebeu algumas visitas de entidades que pretendem implementar o serviço em outras localidades.

O Crai Sergipe é o primeiro do Norte e Nordeste e o segundo do Brasil a contar com um espaço físico e com assistência especializada para crianças e adolescentes vítimas de violência sexual com uma equipe multidisciplinar. Desde a inauguração, em dezembro de 2022, já realizou 3.863 atendimentos médicos, 3.757 psicológicos, 1.734 atendimentos pelo serviço social, 281 consultas psiquiátricas, 653 perícias médicas e 2.056 coletas de material para exames.

“O centro tem um volume muito grande de atendimento. No ano passado, implementamos o prontuário eletrônico, um sistema onde fica armazenado as informações dos pacientes, recebemos um veículo para fazer o transporte das demandas e teremos, neste ano, novos peritos médicos. A nossa estrutura vem melhorando para atendermos, cada vez mais, com qualidade”, explicou a coordenadora do Crai e superintendente da MNSL, Lourivânia Prado.

Referência

A última visita realizada no Crai foi de integrantes do Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. De acordo com a presidente do Comitê, a educadora social Lílian Gonçalves Pereira, a equipe veio conhecer a unidade, pois uma das metas do Comitê é organizar um fluxograma de atendimento dessas vítimas de violência e, posteriormente, discutir com os municípios e a SES a possibilidade de implantar outros Crais no estado para desafogar a quantidade de demandas da unidade.

“Nós gostamos muito do Crai, que atende todo o estado com uma estrutura bem acolhedora. Foi muito prazerosa essa visita, saímos daqui com um sentimento bom porque é uma unidade que está funcionando bem, apesar da alta demanda, está equipado e com boa equipe”, destacou a presidente do Comitê.

Em julho do ano passado, o Crai Sergipe recebeu a visita de técnicos da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista (BA) para conhecer o serviço e implantar o modelo na cidade baiana.

Fluxo de atendimento da rede

O Crai integra a Rede de Cuidado e Proteção Social de Sergipe, por meio da SES e da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), com o apoio da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), em parceria com o Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE), o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e com o Ministério Público de Sergipe (MPSE), entre outras entidades.

A unidade é porta aberta, ou seja, a família pode levar a criança ou adolescente vítima de violência sexual diretamente ao Centro de Referência, como também poderá ser encaminhada pelo Conselho Tutelar, delegacia de polícia, Ministério Público ou qualquer órgão de saúde, educação ou afins, devendo estar acompanhada por uma pessoa responsável. Poderá também ingressar no serviço através do pronto atendimento, nos casos de urgência/emergência, ou por agendamento, nos casos crônicos sem emergência. É possível entrar em contato com o Crai de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, pelos telefones (79) 3225-8650, (79) 3225-8654 ou pelo e-mail: crai.se.mnsl@gmail.com.

Nos finais de semana, noites e feriados, as vítimas de violência sexual em situação de emergência devem ser direcionadas aos serviços de saúde de urgência da rede hospitalar do estado. Também podem procurar as pessoas ou as entidades que fazem parte da Rede de Cuidado e Proteção Social de Sergipe como as Delegacias de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) de Aracaju e Nossa Senhora do Socorro. A Unidade Básica de Saúde (UBS) da região em que a criança ou adolescente vive e os agentes comunitários de saúde, como também a Rede Hospitalar ou Unidades de Pronto Atendimento – UPA, as unidades assistenciais mais próximas (Cras e Creas), Conselho Tutelar da localidade, as Polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal pelos números 181, 190 e 191, respectivamente.

As vítimas podem procurar o MPSE por meio dos números (79) 3209-2400 ou 127, o MPT-SE: (79) 3194-4600, o Disque Denúncia 181 ou o Disque 100, o Centro de Valorização da Vida (CVV) pelo número 188. Ainda integram a Rede de Cuidado e Proteção Social, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), os Centros de Atenção Psicossocial (Caps), as escolas, as secretarias municipais e a Estadual de Esporte e Lazer, o Instituto Médico Legal (IML), o Núcleo de Prevenção de Violência e Promoção da Cultura da Paz (Vigilância de Violência e Acidentes) e a Vara da Infância e da Juventude.

Foto SES